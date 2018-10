"Sharknado"-Finale feiert im November Free-TV-Premiere

© Syfy

Der letzte Teil der "Sharknado"-Reihe feiert noch in diesem Jahr seine deutsche Free-TV-Premiere. Tele 5 zeigt ihn Ende November zum Auftakt der neuen "SchleFaz"-Staffel, bereits im Sommer lief der Film im Pay-TV.



12.10.2018 - 15:11 Uhr

Im August ist "The Last Sharknado: It’s About Time" erstmals im US-Fernsehen bei Syfy zu sehen gewesen, einige Tage später feierte der Film auch beim deutschen Ableger seine Premiere. Nun hat auch Tele 5 eine Ausstrahlung im Free-TV in Aussicht gestellt. "Sharknado 6" wird am 30. November um 22 Uhr zu sehen sein - es ist der letzte Teil der Film-Reihe.

"Sharknado 6" eröffnet damit, wie schon in den vergangenen Jahren, die Winterstaffel der "Schlechtesten Filme aller Zeiten" ("SchleFaz") mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Welche weiteren Filme man im Rahmen dessen zeigen wird, will Tele 5 erst in einigen Wochen bekanntgeben. Aus Quotensicht war "Sharknado" in den vergangenen Jahren ein schöner Erfolg für Tele 5: Der fünfte Teil erreichte 2017 beispielsweise 230.000 Zuschauer und 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (DWDL.de berichtete).

Im letzten Teil der skurrilen Film-Reihe geht es erneut drunter und drüber. Zur Erinnerung: Am Ende von Staffel fünf war die Welt aufgrund der Sharknados komplett zerstört, Fin (Ian Ziering) war der einzige Überlebende. Im finalen Teil muss er daher durch die Zeit reisen, um den Sharknado zu verhindern, mit dem einst alles begann. Neben Ian Ziering werden erneut Tara Reid, Cassie Scerbo, Vivica A Fox und Juda Friedlander in "Sharknado 6" zu sehen sein. Das Drehbuch stammt von Scotty Mullen, Regie führt Anthony C. Ferrante.

