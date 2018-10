Wolfgang Link kokettiert mit Mittagsmagazin in Sat.1

© ProSiebenSat.1

In einem Interview mit dem Branchenmagazin "w&v" hat ProSiebenSat.1-TV-Chef Wolfgang Link die angekündigte Info-Offensive unterstrichen. Gleichzeitig kokettiert Link auch mit der Einführung eines Mittagsmagazins in Sat.1.



14.10.2018 - 11:36 Uhr von Timo Niemeier 14.10.2018 - 11:36 Uhr

In den vergangenen Jahren haben die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe ihre Info-Programme immer weiter ausgedünnt. Mit N24 wurde ein ganzer Nachrichtensender verkauft, hinzu kamen einzelne Info-Sendungen, die gestrichen wurden. In jüngster Vergangenheit hat man in Unterföhring aber durchblicken lassen, dass man diese Entscheidungen teilweise wieder rückgängig machen und mehr in die Information investieren will. Aus diesem Grund holt man auch das Sat.1-Magazin "Akte" im kommenden Jahr von Berlin nach Unterföhring (DWDL.de berichtete).

ProSiebenSat.1-TV-Chef Wolfgang Link hat diesen Kurs in einem Interview mit den Kollegen von "w&v" nun noch einmal unterstrichen. "Wir spüren den Wunsch nach mehr Information", so Link, der auch darüber hinaus mehr in die Information investieren will und ein ganz konkretes Projekt in den Raum stellt. "Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann in Sat.1 wieder ein Mittagsmagazin geben."

Trotz der angekündigten Info-Investitionen kommt das einigermaßen überraschend, hatte Sat.1 mit "Sat.1 am Mittag" doch schon einmal ein Mittagsmagazin im Programm. Hinzu kommt die Tatsache, dass man sich derzeit schon am Vorabend mit "Endlich Feierabend" an einem Magazin probiert - das aus Quotensicht bislang aber überhaupt nicht überzeugen konnte. Auch ProSieben hatte mit "Sam" übrigens lange ein Mittags-Magazin im Programm, das war zwischen 1995 und 2009 zu sehen.

Fest steht, dass sowohl bei ProSieben als auch bei Sat.1 der Anteil an Eigenproduktionen wachsen soll - die schwächelnde US-Fiction macht das nötig. "Der Anteil an lokalen Inhalten soll mittelfristig über 50 Prozent auf den großen Sendern ausmachen", so Link. Bei Sat.1 seien es heute schon 80 Prozent. "Sat.1 wird der Sender mit den meisten neuen Eigenproduktionen sein." Mittelfristig soll zudem ein Tag, der bislang noch von US-Fiction geprägt ist, deutschen Produktionen weichen.

Teilen