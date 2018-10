Tanja Szewczenko verlässt "Alles was zählt" erneut

© MG RTL D / Kai Schulz

Fans von "Alles was zählt" müssen sich auf einen Ausstieg einstellen: Hauptdarstellerin Tanja Szewczenko wird die tägliche RTL-Serie noch in diesem Jahr verlassen. Es ist bereits das zweite Mal, das Szewczenko aussteigt.



15.10.2018 - 08:50 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2018 - 08:50 Uhr

Mit ihr hat alles angefangen: Tanja Szewczenko prägte 2006 wie keine andere die damals neue RTL-Daily "Alles was zählt", drei Jahre später stieg sie erstmals aus. 2016 kehrte sie schließlich wieder in ihre Rolle als Diana Sommer zurück - nun wird sie die Serie erneut verlassen. Wie RTL angekündigt hat, wurden die letzten Szenen mit Szewczenko bereits gedreht und sollen am 23. November zu sehen sein.

Inhaltlich ist die Möglichkeit einer erneuten Rückkehr aber auch in Zukunft vorhanden, Szewczenko stirbt nämlich nicht den Serientod. Diana bekommt ein Job-Angebot aus Las Vegas und nimmt es an. Szewczenko selbst hat in einem Statements bereits erklärt, dass sie auch in Zukunft als Schauspielerin arbeiten will. "Was ich schon sagen kann: In Kürze stehen erstmal Dreharbeiten für ein anderes Projekt an." Sie freue sich bereits auf "viele neue Projekte".

