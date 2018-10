Finale: ProSieben verliert bei "The Middle" keine Zeit

© ZDFneo/BOB D/Warner Bros. Entertainment Inc.

Derzeit ist bei ProSieben noch die achte Staffel der US-Sitcom "The Middle" zu sehen. Wenn alle Folgen gezeigt sind, startet man nahtlos mit dem neunten Durchlauf, der gleichzeitig den Abschluss der Serie bildet. Aus Quotensicht könnte es für "The Middle" noch besser laufen.



15.10.2018

ProSieben verliert bei der US-Sitcom "The Middle" keine Zeit und hat angekündigt, die neunte und letzte Staffel direkt im Anschluss an den achten Durchlauf zu zeigen. Ab dem 29. Oktober sind die 24 letzten Folgen von "The Middle" auf dem gewohnten Sendeplatz montags um 21:15 Uhr zu sehen. Eine Woche zuvor wird das Finale von Staffel acht ausgestrahlt.

Die finale Staffel der Serie lief in den USA bereits zwischen Oktober 2017 und Mai 2018 bei ABC. Noch vor der Ausstrahlung gab der Sender bekannt, dass die Staffel die letzte sein wird. In Deutschland war "The Middle" zwischen 2012 und 2014 erstmals bei ZDFneo zu sehen, 2016 nahm sich schließlich ProSieben der Serie an. Dort waren die Folgen zunächst nur am Samstag zu sehen, später dann auch im werktäglichen Programm. Die achte Staffel war die erste, die man in die Primetime holte.

Die 21 bislang bei ProSieben gezeigten Folgen der achten Staffel kamen im Schnitt zwar auf 10,3 Prozent Marktanteil und lagen damit auch über dem Senderschnitt, dennoch könnten die Werte auf dem sonst so quotenstarken Montag noch besser sein. Im Vorfeld von "The Middle" zeigt ProSieben derzeit regelmäßig neue Episoden von "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon", die deutlich besser laufen. Im Sommer lag "The Middle" ohne die neuen Folgen dieser Serien sogar regelmäßig im einstelligen Bereich.

Im Mittelpunkt von "The Middle" steht die Familie Heck, die in der fiktiven Stadt Orson in Indiana lebt. Die Handlung wird aus Sicht der Mutter Frankie Heck erzählt. Ohne sie wären Mann Mike und die drei Kinder Axl, Sue und Brick ganz schön aufgeschmissen. Gemeinsam kämpfen die fünf mit den großen und kleinen Tücken des Alltags, von denen sie nicht wenige haben. Schließlich sind die Kinder im Teenie-Alter und Mutter Frankie jobbt nebenher noch im Autohaus.

