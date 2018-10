Klaus Brinkbäumer verlässt den "Spiegel" 2019

© Spiegel

Nachdem Klaus Brinkbäumer im August seines Amtes als "Spiegel"-Chefredakteur quasi enthoben wurde, hat er sich mit dem Verlag nun auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt. Brinkbäumer verlässt das Nachrichtenmagazin im März 2019.



15.10.2018 - 11:12 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2018 - 11:12 Uhr

Vor knapp zwei Monaten haben die "Spiegel"-Gesellschafter Chefredakteur Klaus Brinkbäumer das Vertrauen entzogen und bekanntgegeben, dass ab dem kommenden Jahr ein neues Chefredaktions-Trio das Sagen beim Nachrichtenmagazin haben wird. An dessen Spitze wird Steffen Klusmann stehen. Mit Brinkbäumer wurde in den vergangenen Wochen intensiv über eine Lösung verhandelt.

Nun haben sich beide Seiten auf eine Trennung zum 31. März 2019 geeinigt, das hat der Spiegel-Verlag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Brinkbäumer wird aber schon ab sofort nicht mehr als Chefredakteur auftreten, bis zu seinem endgültigen Ausscheiden aus dem Verlag soll er dem Magazin als Autor verbunden bleiben. Zuletzt gab es Spekulationen, Brinkbäumer könnte auf seinen alten Posten als Korrespondent in New York zurückkehren - sein Vertrag ließ das offenbar zu. Durch die Umstände der Trennung war das aber nur theoretisch möglich, der scheidende Chefredakteur betonte mehrfach, dass er seine Demission nicht nachvollziehen könne.

"Der Verlag bedankt sich bei Klaus Brinkbäumer für dessen leidenschaftlichen Einsatz der letzten mehr als 25 Jahre, in denen er durch seine Arbeit in Krisengebieten, an zahlreichen Titelgeschichten und durch preisgekrönte Reportagen das Blatt geprägt hat", heißt es in der Pressemitteilung des Verlags. Ein Statement von Geschäftsführer Thomas Hass mit lobenden Worten in Richtung Brinkbäumer gibt es nicht - normalerweise ein Anzeichen für Verstimmung. Bereits im August würdige Hass Brinkbäumer aber als "herausragenden Journalisten" und dankte ihm für sein Engagement. Am Ende habe man "unterschiedliche Auffassungen" davon gehabt, wie die Print- und Online-Redaktionen zusammenzuführen seien, so Hass damals.

An dieser Aufgabe scheiterte zuvor schon Brinkbäumers Vorgänger Wolfgang Büchner. Im kommenden Jahr wird es dann endlich ernst - nicht nur aus personeller Sicht mit dem neuen Chefredaktions-Trio. Im kommenden Jahr soll nach langen Vorbereitungen auch die gemeinsame Redaktion von Print und Online an den Start gehen (DWDL.de berichtete). Die künftige Chefredaktion wird auch der Unternehmensleitung angehören.

Teilen