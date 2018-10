Drei deutsche Nominierungen für die Kids-Emmys

© Emmy

Im Rahmen der MIPCOM in Cannes sind die Nominierungen für die International Emmy Kids Awards bekanntgegeben worden, darunter sind drei deutsche Formate. Dabei handelt es sich ausschließlich um öffentlich-rechtliche Produktionen.



15.10.2018

Die International Academy of Television Arts & Sciences hat am Montag zum Start der Fernsehmesse MIPCOM in Cannes ihre Nominierungen für die International Emmy Kids Awards bekanntgegeben. 28 Nominierte aus 13 Ländern können in sieben Kategorien auf eine Auszeichnung hoffen. Aus deutscher Sicht ist gleich drei Mal Daumen drücken angesagt. Dabei handelt es sich jedoch ausschließlich um Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen.

In der Kategorie "Pre School" ist eine Ausgabe der "Sendung mit dem Elefanten" (WDR) nominiert. Sie tritt gegen Produktionen aus Großbritannien und China an. Daneben ist auch die nunmehr 14. Staffel der ARD-Kinderserie "Die Pfefferkörner" im Rennen - sie muss sich in der Kategorie "Series" gegen Produktionen aus Kanada, Brasilien und Australien behaupten.

Auch das ZDF kann auf einen Preis hoffen. Die Real-Serie "Dscharmenie", die aus dem Blickwinkel der Protagonisten von der Freundschaft von vier Kindern verschiedener Nationalitäten und Ethnien erzählt, ist zusammen mit Produktionen aus Großbritannien, Japan und Brasilien in der Kategorie "TV Movie / Miniseries" nominiert.

"Die geografische Spannbreite und die von Themen, die in den diesjährigen nominierten Programmen behandelt werden, zeugen von der Lebendigkeit und Qualität des Kinderfernsehens in der ganzen Welt", sagte Bruce Paisner, President & CEO der International Academy of Television Arts & Sciences. Die Nominierten müssen nun jedoch erst mal ein halbes Jahr zittern, denn die Verleihung der Preise findet erst im April 2019 im Rahmen der MIPTV in Cannes statt.

Kids: Preschool

Die Sendung mit dem Elefanten: Planet Willi

(The Show with the Elephant)

Westdeutscher Rundfunk Köln / Trickstudio Lutterbeck

Deutschland

(The Show with the Elephant) Westdeutscher Rundfunk Köln / Trickstudio Lutterbeck Deutschland Hey Duggee - Season 2

Studio AKA

Großbritannien

Studio AKA Großbritannien Lily's Driftwood Bay - Season 2

Sixteen South Studios

Großbritannien

Sixteen South Studios Großbritannien Luo Bao Bei

Magic Mall / Cloth Cat / 9 Story Distribution International

China

Kids: Animation

Dennis & Gnasher Unleashed

CBBC

Großbritannien

CBBC Großbritannien Kop op

(Heads Together)

Viking Film / VPRO Television / Job, Joris & Marieke

Niederlande

(Heads Together) Viking Film / VPRO Television / Job, Joris & Marieke Niederlande Mini Beat Power Rockers

Discovery Kids Latin America / Mundo Loco Animation Studios

Argentinien

Discovery Kids Latin America / Mundo Loco Animation Studios Argentinien Oddbods - Season 2

One Animation Pte ltd

Singapur

Kids: Digital

# On the Night of August 31st

NHK

Japan

NHK Japan Jenter - season 8

(Young Girls)

NRK

Norwegen

(Young Girls) NRK Norwegen Overgrep

(Sexual abuse awareness week)

NRK Bivrost

Norwegen

(Sexual abuse awareness week) NRK Bivrost Norwegen Secret Life of Boys - Season 2

Zodiak Kids Studios / CBBC / ABC Australia

Großbritannien

Kids: Factual

Good Host

Oak 3 Films Pte Ltd / Mediacorp TV Singapore Pte Ltd

Singapur

Oak 3 Films Pte Ltd / Mediacorp TV Singapore Pte Ltd Singapur Kroppen Min eier Jeg

(My Body belongs to Me)

Bivrost film & tv as

Norwegen

(My Body belongs to Me) Bivrost film & tv as Norwegen Las Mil y Una Notas

(Thousand and One Notes)

Orquesta Filarmonica de Toluca / Ballet Clasico del Instituto de Cultura del Estado de Mexico

Mexiko

(Thousand and One Notes) Orquesta Filarmonica de Toluca / Ballet Clasico del Instituto de Cultura del Estado de Mexico Mexiko My Life: Born to Vlog

Blakeway North

Großbritannien

Kids: Non-Scripted Entertainment

Ali-A's Superchargers

Endemol Shine North

Großbritannien

Endemol Shine North Großbritannien Fixa Bröllopet

(Marrying mum and dad)

Fremantlemedia Sverige AB

Schweden

(Marrying mum and dad) Fremantlemedia Sverige AB Schweden Little Masters

Shanghai Canxing Culture & Media Co. Limited (Canxing Production)

China

Shanghai Canxing Culture & Media Co. Limited (Canxing Production) China The Voice Kids - season 2

TV Globo

Brasilien

Kids: Series

Die Pfefferkörner - Season 14

(The Peppercorns)

Letterbox Filmproduktion / NDR / ARD

Deutschland

(The Peppercorns) Letterbox Filmproduktion / NDR / ARD Deutschland Jenny

Productions Avenida Inc.

Kanada

Productions Avenida Inc. Kanada Malhacao - Viva a Diferenca (Young Hearts)

TV Globo

Brasilien

TV Globo Brasilien Mustangs FC

Matchbox Pictures

Australia

Kids: TV Movie/Mini-Series

A Grande Viagem

(The Great Journey)

Aurora Filmes / Haikai Filmes

Brasilien

(The Great Journey) Aurora Filmes / Haikai Filmes Brasilien Dschermeni

Tellux Film / Sad ORIGAMI Production / ZDF

Deutschland

Tellux Film / Sad ORIGAMI Production / ZDF Deutschland Fairy Tales in Court

NHK

Japan

NHK Japan Ratburger

King Bert Productions

Großbritannien

