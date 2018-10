"Schlümpfe" in CGI: Kika zeigt neue Serie ab 2021

© Sony

Die "Schlümpfe" sind Kult. Nun haben sich mehrere Sender und Produktionsfirmen aus Deutschland, Belgien und Frankreich zusammengetan, um die Serie neu aufzulegen. In Deutschland zeigt der Kika das Reboot - noch müssen die Fans aber lange warten.



15.10.2018

Der Kika arbeitet mit Partnern aus Frankreich und Belgien an einem Serien-Comeback der "Schlümpfe". Gemeinsam mit dem französischen Sender TF1 sowie den belgischen Kanälen RTBF und Ketnet und der Produktionsfirma Peyo Productions (Belgien) entwickelt der Sender eine CGI-Animationsserie über Schlumpfine, Papa Schlumpf, Schlaubi Schlumpf und - natürlich - Gargamel. Anders als in der Original-Serie soll es neben Schlumpfine mehr weibliche Schlümpfe geben.

Die internationale Ko-Produktion wird hierzulande exklusiv beim Kika laufen - ein Ausstrahlungstermin liegt aber noch in weiter Ferne. Erst im Herbst 2021 soll das aufwändige Reboot zu sehen sein. Kika-Chefin Astrid Plenk freut sich dennoch auf das Comeback der Schlümpfe: "Die Schlümpfe sind absolut Kult! Sie sind ein echtes Highlight in der Comic- und Zeichentrickkultur der letzten Jahrzehnte in Europa und natürlich bestens bekannt in Deutschland."

Sebastian Debertin, Leiter der Kika-Redaktion Fiktion und Programmakquisition, ergänzt: "Wir sind stolz und glücklich, diese Animationsserie zusammen mit unseren Partnern Peyo Productions, dem französischen Sender TF1 sowie den belgischen Sendern RTBF und Ketnet in einer aufwändigen Ko-Produktion herzustellen. Die Schlümpfe stehen auch für starke Werte und große Gefühle und passen deshalb ausgezeichnet zu Kika. Und dass Schlumpfine in dieser Neuproduktion weibliche Verstärkung bekommen wird, freut mich ganz besonders. Alle – Kinder und Eltern – können sich also jetzt schon auf ein richtiges Serien-Highlight mit vielen neuen Geschichten aus Schlumpfhausen freuen."

Die Animationsserie basiert auf der 1958 im Magazin Spirou erschienenen Originalvorlage "Die Schlümpfe" des belgischen Zeichners Peyo. Die Geschichten wurden bislang in über 26 Sprachen übersetzt. Zwischen 1981 und 1989 entstanden mehr als 270 Folgen der "Schlümpfe"-Serie. 2011 und 2013 gab es zudem zwei Kinofilme über die "Schlümpfe".

