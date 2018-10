Profitänzerin aus "Let's Dance" komplettiert "DSDS"-Jury

© RTL / Stefan Gregorowius

Nachdem neben Dieter Bohlen bereits Pietro Lombardi und Xavier Naidoo als Mitglieder der Jury der nächsten "DSDS"-Staffel feststanden, fehlte bislang noch der weibliche Part. Diesen übernimmt eine aus "Let's dance" bekannte Profitänzerin



16.10.2018 - 08:11 Uhr von Uwe Mantel 16.10.2018 - 08:11 Uhr

Nachdem RTL in den letzten Jahren bei der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" auf eine ausgewogene Besetzung mit Männern und Frauen geachtet hatte, standen für die neue Staffel nun bereits drei Männer fest: Neben dem ehemaligen "DSDS"-Sieger Pietro Lombardi hatte Dieter Bohlen mit Xavier Naidoo einen weiteren seiner jahrelangen Wunschkandidaten an seine Seite geholt. Damit war klar, dass der letzte Stuhl in jedem Fall für eine Frau reserviert sein würde. Hier wurden RTL und die Produktionsfirma UFA Show & Factual nun bei einem anderen RTL-Format fündig.

Oana Nechiti wird demnach im kommenden Jahr am Jury-Pult Platz nehmen. Die Profitänzerin, Tanztrainerin und ausgebilete Choreografin, die seit sechs Jahren als bei "Let's dance" an Bord ist, aus familiären Gründen im kommenden Jahr aber ohnehin pausieren wollte, bringt zwar weniger Kompetenz im gesanglichen Bereich mit, soll stattdessen aber "ein besonderes Augenmerk auf die Gesamterscheinung, die Präsenz, den Willen, die Ausstrahlung und Authentizität der Kandidaten legen", wie es in der Mitteilung von RTL heißt. Wenn es im weiteren Verlauf der Staffel dann auch zu umfangreichen Shows auf der Bühne kommt, werde sie zudem auch die tänzerischen Qualitäten und die Performances der Kandidaten genau im Blick haben. Damit ergänze sie die Jury mit einer ganz eigenen Perspektive.

Oana Nechiti: "Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als Jurorin bei 'DSDS' 2019 und meine wunderbaren Kollegen. Da die Jury mit den drei grandiosen Sängern schon perfekt aufgestellt ist, werde ich aus meinem Blickwinkel als Tänzerin die Kandidaten beurteilen. Denn nicht nur eine gute Stimme gehört zu einem Superstar, sondern auch Performance, Ausdruck, Emotion."

