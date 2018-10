"Bild" nennt die ersten beiden Dschungelcamper für 2019

© RTL / Stefan Gregorowius

Auch 2019 wird RTL "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zeigen, es steht die mittlerweile 13. Staffel an. Wie in jedem Jahr sickern die teilnehmenden Promis vorab via "Bild Zeitung" durch, auch wenn RTL das offiziell nicht kommentiert. Zwei Promis stehen demnach schon jetzt fest.



16.10.2018 - 13:29 Uhr von Timo Niemeier 16.10.2018 - 13:29 Uhr

Die "Bild" ist in Sachen Dschungelcamp 2019 man wieder früh dran. Nachdem die ersten Namen der letzten Staffel bereits im Oktober 2017 durchgesickert waren, hat man auch jetzt wieder die ersten beiden Promis parat. Wie die Boulevardzeitung berichtet, soll Sibylle Rauch im kommenden Januar in das australische Camp ziehen und sich zwei Wochen lang von Kameras beobachten lassen.

Rauch dürfte wohl vor allem älteren Semestern ein Begriff sein. Sie wurde 1960 geboren und arbeitete lange als Pornodarstellerin und Schauspielerin. Viele Schlagzeilen machte sie mit ihren Auftritten in der Filmreihe "Eis am Stiel" an der Seite von Zachi Noy - der nahm im vergangenen Jahr bekanntlich an "Promi Big Brother" teil.

Darüber hinaus nennt die "Bild" auch Domenico de Cicco als weiteren Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2019. Dieser nahm im Sommer an der ersten Staffel von "Bachelor in Paradise" teil und schaffte es dort ins Finale. Danach machte er noch Schlagzeilen im Boulevard. RTL kommentiert die Spekulationen der "Bild" wie immer nicht, in den vergangenen Jahren haben sie sich aber stets als richtig erwiesen.

Teilen