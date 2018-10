Eva-Maria Lemke übernimmt "Kontraste"-Moderation

© RBB/Thomas Ernst

Seit Anfang des Jahres ist Eva-Maria Lemke beim RBB und präsentiert dort unter anderem die "Abendschau". Ab 2019 bekommt die Journalistin noch mehr zu tun und moderiert ab dann das RBB-Politmagazin "Kontraste" im Ersten.



16.10.2018

Vor rund zwei Monaten ist bekannt geworden, dass Astrid Frohloff im neuen Jahr nicht mehr "Kontraste" moderieren wird. Sie entwickelt für den RBB ein neues Reportage-Format für konstruktiven Journalismus (DWDL.de berichtete) Frohloff stand zuvor zehn Jahre lang für das Format vor der Kamera. Nun hat der RBB eine Nachfolgerin präsentiert: Eva-Maria Lemke moderiert das Format im Ersten ab 2019. Lemke arbeitet erst seit Anfang des Jahres für den RBB, davor war sie Moderatorin der ZDF-Spätnachrichten "heute+".

RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sagt: "Eva-Maria Lemke verkörpert modernen und kritischen Journalismus. Sie hat in unserer ‘Abendschau’ aus Berlin schon in kurzer Zeit neue Akzente gesetzt. Daher freue ich mich sehr, wenn sie künftig die investigativen Recherchen unseres ‘Kontraste’-Teams im Ersten präsentiert. Astrid Frohloff bleibt uns mit ihrer Erfahrung und Reputation erhalten. Dass sie für uns ein Format zum konstruktiven Journalismus entwickelt, ist ein zusätzlicher Grund zur Freude." Eva-Maria Lemke sagt ihr ihrer neuen Aufgabe: "Investigative Recherche ist eine Königsdisziplin im Journalismus und das Team von ‘Kontraste’ gehört zu den Meistern dieses Faches. Es ist eine großartige Aufgabe, dort künftig mitarbeiten zu können. Auch im Netz ist ‘Kontraste’ in jüngster Zeit immer stärker aktiv, da will ich gerne meinen Teil beitragen." Vor ihrer Zeit beim RBB und dem ZDF absolvierte Lemke ihre journalistische Ausbildung beim NDR. Nach freier Mitarbeit für "titel, thesen, temperamente" sowie als Radiomoderatorin für NDR Kultur und Reisereporterin beim ZDF übernahm sie 2013 unter anderem die Moderation des Kulturmagazins von "tagesschau24" und führte durch die Frühausgabe des ZDF-Morgenmagazins. Inzwischen ist sie auch im "Mittagsmagazin" als Moderatorin zu sehen.

