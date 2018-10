Helmut Markwort zieht in den bayerischen Landtag ein

© BR/Foto Sessner

"Focus"-Gründer Helmut Markwort hat es tatsächlich geschafft und wird für die FDP in den bayerischen Landtag einziehen. Aufgrund seines Alters sogar als Alterspräsident - in dieser Rolle wird er die konstituierende Sitzung eröffnen.



In den vergangenen Wochen hat sich Helmut Markwort weniger als Journalist, sondern eher als Politiker betätigt. Er unterstützte die bayerische FDP und wollte sogar selbst in den Landtag einziehen. Nun schaffte die Partei am Sonntag ganz knapp den Sprung über die Hürde von fünf Prozent der Wählerstimmen - und damit zieht auch Markwort in das Parlament ein. "Meine größte Freude ist, dass die FDP wieder in den Landtag eingezogen ist - und natürlich freue ich mich, dass ich dazu ein klein wenig beigetragen habe", so der Neu-Abgeordnete in einem Interview mit dem "Münchner Merkur".

FDP-Chef Christian Linder habe sich bereits per SMS gemeldet und gratuliert, so Markwort. "Das Kuriose: Zu dem Zeitpunkt wusste ich selbst noch gar nicht, dass ich tatsächlich den Sprung in den Landtag geschafft habe". Markwort dürfte mit seinen 81 Jahren der älteste Abgeordnete im bayerischen Landtag sein - damit wird der "Focus"-Gründer aller Voraussicht nach Alterspräsident. In dieser Rolle wird er dann auch die konstituierende Sitzung eröffnen. Markwort im "Merkur": "Jetzt sammle ich schon mal Material für eine Grundsatzrede."

Der Wahlkampf des "Focus"-Gründers und langjährigen Chefredakteurs war durchaus kurios und schlagzeilenträchtig - auch über die bayerischen Landesgrenzen hinaus. Nachdem er seine Kandidatur für die FDP öffentlich gemacht hatte, musste er die Moderation seines BR-"Stammtischs" aufgeben (DWDL.de berichtete). Um Gelder für den Wahlkampf einzusammeln, wollte Markwort zudem eine Statistenrolle in der ARD-Serie "Hubert ohne Staller" versteigern - allerdings ohne das Wissen von Sender und Produzenten. Die Rolle wurde schließlich nicht besetzt.

