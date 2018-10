App für Mediathek: Kika veröffentlicht den "Kika Player"

© KiKa

Wie bereits im Sommer angekündigt, hat der Kika jetzt eine App für seine Mediathek auf den Markt gebracht. Der "Kika Player" soll die Inhalte des Senders der Zielgruppe entsprechend darstellen und ist nun in den gängigen Stores erhältlich.



16.10.2018 - 17:27 Uhr von Timo Niemeier 16.10.2018 - 17:27 Uhr

Bereits im August hat der Kika sein HbbTV-Angebot überarbeitet, damals kündigte man auch eine eigene App für die Mediathek an (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender die App wie angekündigt veröffentlicht. Der "Kika Player" ist ab sofort im Play Store von Google sowie im App-Store von Apple verfügbar. "Alle Kika-Angebote müssen höchsten Ansprüchen genügen - denen der Kinder. Mit einer eigens entwickelten Software werden dazu die Kinderprogramme der ARD-Landesrundfunkanstalten, des ZDF und Kika in dieser Mediathek-App zusammengeführt", sagt Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk.





Punkten will der Kika in der App mit der Fokussierung auf vier Rubriken: Neben der Startseite mit aktuellen Videos gibt es noch eine Merkliste, eine Suchfunktion sowie die beliebtesten Videos. Diese Rubriken werden mit verschiedenen, animierten Icons dargestellt. Die Kinder können sich bei der ersten Nutzung zudem ein eigenes Avatar aussuchen und eine Lieblingsfarbe angeben, in der die App dann erscheint. Und auch für die Eltern gibt es einige Funktionen: So können sie mittels eines "Web-Weckers" die Zeit vorgeben, die die App maximal genutzt werden darf.

Inhaltlich finden die User in der App Produktionen wie "Schloss Einstein", Max und Maestro", "Jungs-WG", "Yakari", "Die Pfefferkörner" und "Mädchen-WG" sowie viele weitere. Zudem gibt es in der App auch einige Formate, die aktuell nicht linear ausgestrahlt werden, so sind zum Beispiel ab dem 20. Oktober drei Staffeln von "Durch die Wildnis" verfügbar. In den Vorbereitungen hat man einen Usability-Test durchgeführt, um Stärken und Schwächen des neuen Angebots zu identifizieren. "Die neue App, die in enger Zusammenarbeit mit den jungen Nutzern erarbeitet wurde, ist ein wesentlicher Schritt, um Kika zeitgemäß in der digitalen Welt abzubilden", sagt Plenk.

KiKA-Player zur Fotostrecke

Teilen