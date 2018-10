ZDF stellt Samstagskrimis vorab in die Mediathek

© ZDF

Das ZDF bläst zu einer Online-Offensive und wird am kommenden Freitag fünf Samstagskrimis noch vor der Ausstrahlung in der Mediathek zum Abruf bereitstellen. Drei Monate lang sollen die Filme dann verfügbar sein.



16.10.2018 - 18:53 Uhr

Am kommenden Freitag, den 19. Oktober, gehen gleich fünf ZDF-Samstagskrimis, die zuvor noch nicht im Fernsehen zu sehen gewesen sind, in der Mediathek des Senders online. Ab 10 Uhr können die Filme abgerufen werden, sie sind dann für insgesamt drei Monate abrufbar. ZDF-Intendant Thomas Bellut kündigte erst vor wenigen Wochen an, dass man die Mediathek zu einem "gleichberechtigten Verbreitungsweg" ausbauen wolle (DWDL.de berichtete).

Bei den Filmen, die ab Freitag online zum Abruf bereitstehen, handelt es sich um "Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung" (TV-Ausstrahlung am 20. Oktober), "Schwartz & Schwartz: Mein erster Mord" (27. Oktober), "Wilsberg: Mörderische Rendite" (3. November), "Stralsund - Waffenbrüder" (10. November) und "Herr und Frau Bulle: Tod im Kiez" (17. November). Im letzten Fall ist "Herr und Frau Bulle" also vier Wochen vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek zu sehen.

