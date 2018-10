Frier und Herbst hängen "Hotel Heidelberg" an den Nagel

© ARD Degeto/Frank Dicks

Annette Frier und Christoph Maria Herbst verabschieden sich von der ARD-Reihe "Hotel Heidelberg". Für eine Folge stehen die beiden aktuell noch vor der Kamera, danach übernehmen Susanna Simon und Meike Droste die Hauptrollen.



17.10.2018 - 12:03 Uhr von Alexander Krei 17.10.2018 - 12:03 Uhr

Die ARD-Filmreihe "Hotel Heidelberg" muss bald ohne Annette Frier und Christoph Maria Herbst auskommen. Wie die ARD mitteilte, stehen die beiden Schauspieler nur noch für eine Folge vor der Kamera. Sie spielten bislang in mehreren Folgen das Hoteliers-Ehepaar Annette und Ingolf Kramer und übergeben das Heidelberger Traditionshotel nun an Susanna Simon und Meike Droste, die neu zu der Reihe hinzustoßen.

Aktuell entstehen für den Freitagabend-Sendeplatz im Ersten zwei neue neuen Folgen der Degeto-Reihe. Gedreht wird noch bis Anfang Dezember in Heidelberg und Euskirchen. In weiteren Rollen stehen unter anderem Nico Kleemann, Hannelore Hoger, Nele Kieper, Stephan Grossmann, Maren Kroymann, Bettina Stucky, Peter Prager, Kathrin Ackermann, Marcel Glauche und Irene Rindje vor der Kamera.

Und so geht's weiter: Dem Traditionshaus "Hotel Heidelberg" stehen turbulente Zeiten bevor. Nicht nur, dass das Hoteliers-Ehepaar Annette (Annette Frier) und Ingolf Kramer (Christoph Maria Herbst) um seine Ehe bangen muss - die Adoption von Ole (Nico Kleemann) ist ebenfalls in Gefahr. Als dann auch noch das Hotel in eine finanzielle Schieflage gerät, scheint die Lage aussichtslos. Doch die Schwestern Karin Berger (Susanna Simon) und Mascha Hillinger (Meike Droste), Erbinnen eines Keks-Imperiums, glauben an das "Hotel Heidelberg".

Produziert wird die Reihe von Calypso Entertainment, als Produzentin fungiert Brit Possardt. Die Drehbücher schrieb Martin Rauhaus, Regie führt Edzard Onneken.

