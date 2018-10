Vox lässt im November wieder Weihnachtslieder singen

© MG RTL D / Markus Hertrich

Nachdem Vox im vergangenen Jahr gut damit fuhr, das "Weihnachtskonzert" von "Sing meinen Song" schon Ende November zu zeigen, verfährt der Sender diesmal wieder genauso. Im Anschluss gibt's einen Rückblick auf die bisherigen Staffeln.



17.10.2018 - 14:26 Uhr von Alexander Krei 17.10.2018 - 14:26 Uhr

Auch wenn der Dezember noch nicht mal begonnen hat, will Vox seine Zuschauer in Weihnachtsstimmung versetzen. Wie jetzt bekannt wurde, zeigt der Kölner Sender am Dienstag, den 27. November um 20:15 Uhr das jährliche "Weihnachtskonzert" von "Sing meinen Song". Darin lädt Gastgeber Mark Forster noch einmal die Künstler der zurückliegenden Staffel ein. In einer Berghütte geben sie dann ihre persönlichen Lieblings-Weihnachtslieder zum Besten.

Auf diese Weise gibt es noch einmal ein Wiedersehen mit Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Leslie Clio, "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate und "Alphaville"-Sänger Marian Gold, die sich auf einer Berghütte zum gemeinsamen Musizieren treffen. Mit dem frühen Ausstrahlungstermin fuhr Vox im vorigen Jahr bestens: Mit mehr als zwölf Prozent Marktanteil war es 2017 das bislang erfolgreichste "Weihnachtskonzert" der Musikshow.

Ob Quoten in dieser Höhe erreicht werden, bleibt jedoch abzuwarten, schließlich verbuchte "Sing meinen Song" in diesem Jahr deutlich gesunkene Zuschauerzahlen. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei weniger als acht Prozent und damit über vier Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Eine weitere Staffel ist dennoch schon in Planung: Im Frühjahr 2019 soll es die sechste Staffel zu sehen geben, bei der dann auch ein neuer Gastgeber mit an Bord sein wird.

Im Anschluss an das "Weihnachtskonzert" will Vox indes einen Rückblick auf die Stars der bisherigen "Sing meinen Song"-Staffeln ausstrahlen. Ab 23:15 Uhr sollen Höhepunkte gezeigt werden, zudem ist ein Besuch bei Musikern geplant, die bereits an der von Talpa Germany produzierten Musikshow teilgenommen haben.

