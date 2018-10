RTL frischt Sonntag mit Paar-Therapie und Bäckern auf

© MG RTL D / Nikolaj Georgiew

Ab November nimmt RTL am Sonntag zwei neue Formate in die Daytime auf. So bietet der Sender mit "Unsere schöne gemeinsame Wohnung" zunächst Paar-Therapie an, danach werden in "Hauptsache süß" talentierte Hobbybäcker gesucht.



17.10.2018 - 15:21 Uhr von Alexander Krei 17.10.2018 - 15:21 Uhr

RTL sieht am Sonntag noch reichlich Potenzial und hat jetzt zwei neue Formate für das Nachmittagsprogramm in Aussicht gestellt. Am Sonntag, den 11. November startet um 13:50 Uhr die neue Dokusoap "Unsere schöne gemeinsame Wohnung". Geplant sind zunächst fünf Folgen, hinter denen die Produktionsfirma UFA Show & Factual steht. In jeder Episode geht es um ein Paar, das ein stilistisches Zusammenwohn-Problem hat, wie RTL es nennt.

Hilfe erhalten die Paare von dem Einrichtungsexperten-Duo Resi und Guido, die das Wohnproblem und somit auch das Beziehungsproblem lösen möchten. Mit ihrer Hilfe soll etwa eine Problemecke von der Krisen- zur Kuschelzone werden, heißt es. Resi zählt seit zwei Jahren zum Team der RTL-II-Reihe "Zuhause im Glück", Guido hat TV-Erfahrung als Set-Designer und stand auch schon für Vox und ProSieben als Einrichtungsprofi vor der Kamera.

Im Anschluss an "Unsere schöne gemeinsame Wohnung" versucht sich RTL am Thema Backen: Ab 14:40 Uhr gibt es die zunächst auf sechs Folgen angelegte Backshow "Hauptsache süß" zu sehen, das von ITV Studios Germany produziert wird. Präsentiert wird das Format von Bäcker und Food-Kolumnist René Oliver, der in jeder Sendung vier Hobbybäcker aus einer Region gegeneinander antreten lässt. Er besucht die Kandidaten in ihren Küchen und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Am Ende folgt das Urteil einer Jury "bestehend aus Kuchenfans und Törtchen-Essern der Region", wie es von Seiten des Senders heißt. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. RTL betont allerdings, dass es nicht ausschließlich um den leckersten Kuchen gehen soll. Stattdessen will René Oliver auch mehr über die Hobbybäcker erfahren - beispielsweise wie sie zum Backen gekommen sind oder was Omas "Geheimzutat" ist.

Teilen