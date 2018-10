"Young Böhmermann": Makatsch im "Neo Magazin"-Special

© ZDF/Ben Knabe

Das "Neo Magazin Royale" wird in dieser Woche mit einer besonderen Ausgabe zu sehen sein. In "Young Böhmermann" geht es um die Kindheit von Moderator Jan Böhmermann. Vor der Kamera wirkt auch Schauspielerin Heike Makatsch mit.



17.10.2018 - 16:25 Uhr von Alexander Krei

Jan Böhmermann wird in dieser Woche im "Neo Magazin Royale" mal wieder einen Ausflug ins Fiction-Genre unternehmen. Die Sonderausgabe der Late-Night-Show nennt sich "Young Böhmermann" und will zeigen, dass Böhmermanns Kindheit alles andere als einfach war. Zu sehen ist das Special wie gewohnt am Donnerstag ab 20:15 Uhr in der ZDF-Mediathek sowie um 22:15 Uhr bei ZDFneo. Im Hauptprogramm gibt's die Folge am Freitag um Mitternacht zu sehen.

Vor der Kamera ist nicht nur Jan Böhmermann zu sehen, sondern auch Heike Makatsch, die die Psychologin Dr. Künzel spielt. Auf ihre Couch müssen alle angehenden ZDF-Mitarbeiter, die es vor die Kamera zieht - so erzählt es jedenfalls das "Neo Magazin Royale". Auch Böhmermann wird bei ihr "schonungslos in die Mangel genommen und muss peinliche Fragen zu Erlebnissen aus seiner Kindheit beantworten", heißt es. Produziert wird "Young Böhmermann" von der btf.

Zuletzt war Böhmermann Anfang Juni als "Struwwelpeter" in einer Spezial-Ausgabe der Late-Night-Show zu sehen. Knapp zwei Millionen Zuschauer hatten damals alleine im ZDF eingeschaltet, weitere 400.000 später bei ZDFneo.

