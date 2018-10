Sport1 blickt auf historische Sport-Ereignisse zurück

© Sport1

Sport1 startet eine neue Video-Reihe, in der man künftig regelmäßig auf große Karrieren und historische Ereignisse der Sportgeschichte zurückblicken will. "Sport1 History" heißt das Format, in dem es zum Start um Michael Stich geht.



18.10.2018 - 10:18 Uhr von Timo Niemeier 18.10.2018 - 10:18 Uhr

Heldengeschichten hat der Sport in den vergangenen Jahrzehnten wahrlich viele geschrieben. Sport1 will einige davon nun noch einmal in einem neuen Video-Format beleuchten, das bereits an diesem Donnerstag startet. "Sport1 History" heißt die Reihe, die künftig auf der Webseite von Sport1 sowie in den Apps und in der Mediathek des Senders zu sehen sein wird.

Konkret hat der Sender einen Rückblick auf "die größten Karrieren und Ereignisse der Sportgeschichte" angekündigt. "Sport1 History" greift dabei auf Interviews und historisches Material aus dem Archiv zurück. Los geht’s mit einer Ausgabe zum 50. Geburtstag von Wimbledon-Sieger Michael Stich, der sich während seiner aktiven Karriere oft mit Boris Becker messen musste.

Axel Schrüfer, Chefredakteur Digital und Director Digital, sagt zur Reihe: "Mit unserem Video-Format ‚Sport1 History‘ hauchen wir der Sportgeschichte neues Leben ein und setzen Perlen aus dem Sport1 Archiv, die teilweise bereits ein Vierteljahrhundert alt sind, neu in Szene. ‚Sport1 History‘ reiht sich dabei perfekt in unsere neu gestarteten Digital-Formate wie ‚Sport1: The Next Rocky‘, ‚Sport1 Generation Fußball – der Video-Podcast‘ und ‚Split It!‘ ein."

Neben dem Video über Michael Stich beschäftigt sich Sport1 in der Reihe demnächst auch mit der Geschichte des ehemaligen Rennfahrers Alessandro Zanardi, der 2001 bei einem Unfall beide Beine verloren hat, heute aber wieder im Cockpit sitzt. Zudem wird man noch einmal auf den legendären "Rumble in the Jungle" zurückblicken - für viele gilt der Boxfight noch heute als der größte Kampf aller Zeiten. 1974 standen sich hier Muhammad Ali und George Foreman gegenüber.

