Sony zeigt belgisches Cyber-Crime-Drama "Unit 42"

Die 2017 in Belgien gezeigte erste Staffel der Serie "Unit 42" schafft es in wenigen Wochen auch nach Deutschland. Die zehn Folgen sind ab Anfang Dezember immer am späten Mittwochabend beim Sony Channel zu sehen.



18.10.2018 - 12:24 Uhr von Timo Niemeier 18.10.2018 - 12:24 Uhr

Der Sony Channel hat die Ausstrahlung der ersten Staffel von "Unit 42" in Aussicht gestellt, die zehn Folgen sind ab dem 5. Dezember immer mittwochs ab 22:15 Uhr zu sehen. Der Sender setzt bei der Ausstrahlung auf zwei Episoden am Stück. Im Anschluss sind die Folgen wie gehabt auf Abruf in den Sony Channel-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, EntertainTV und Prime Video Channels verfügbar. Beim belgischen Sender La Une war man so zufrieden mit der Serie, das man gleich eine zweite Staffel bestellte.

"Unit 42", der Codename für eine Cyberbrigade, die auf Douglas Adams Buch "Per Anhalter durch die Galaxis" von 1979 zurückgeht, soll die schwarze Seite der Brüsseler Gesellschaft, authentische Polizeiarbeit und eine Hackerszene jenseits aller Klischees zeige. Der alleinerziehende Vater Samuel Leroy (Patrick Ridremont) wurde gerade vom Morddezernat zur Cyber Crime Unit versetzt. Er wird mit neuen Codes konfrontiert und muss lernen, mit der jungen Idealistin Billie Vebber (Constance Gay) zusammenzuarbeiten. Die temperamentvolle Hackerin verfolgt jedoch heimlich ihre eigenen Ziele. Zum Team der Unit gehören außerdem der eigenwillige Polizist Bob Franck (Tom Audenaert), die taubstumme Forensikerin Alice Meerks (Danitza Athanassiadis) sowie Nassim Khaoulani (Roda Fawaz).

