"werben & verkaufen" kommt bald nicht mehr wöchentlich

Die Fachmagazin "werben & verkaufen" erscheint ab dem kommenden Jahr nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch 15 Mal im Jahr. Das hat Auswirkungen auf Inhalt und Umfang der Zeitschrift, der Verlag hat zudem "digitale Innovationen" angekündigt.



18.10.2018 - 14:37 Uhr von Timo Niemeier 18.10.2018 - 14:37 Uhr

Die Südwestdeutsche Medienholding hat weitreichende Umstrukturierungen bei ihrem Tochterverlag Werben & Verkaufen angekündigt. Das gleichnamige Branchenmagazin des Verlags erscheint ab dem nächsten Jahr nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch 15 Mal pro Jahr. Dafür dann aber in einem "deutlich erweiterten Umfang", so der Verlag in einer Pressemitteilung.

Auch inhaltlich ergeben sich durch die Umstellung der Erscheinungsweise Änderungen - wirklich aktuell wird man als Monatstitel dann schließlich nicht mehr berichten können. "Lange Lesestrecken werden im Wechsel mit pointierten Highlights Branchenthemen aus überraschenden Perspektiven beleuchten", heißt es vom Verlag. Darüber hinaus setze man auf "digitale Innovation" und wolle im neuen Jahr ein "umfangreicheres Digital-Angebot mit zusätzlichen Produkten auf die Beine stellen". Wie genau das aussehen soll, erklärte man zunächst aber nicht. Zu welchem Preis es "werben & verkaufen" künftig zu kaufen geben wird, ist noch nicht kommuniziert worden. Sehr wahrscheinlich wird der Preis aber angehoben. Das Magazin hatte zuletzt mit einem Auflagenschwund zu kämpfen. Im dritten Quartal des laufenden Jahres wurden von der Zeitschrift laut IVW noch 21.236 Exemplare verkauft, fünf Jahre davor waren es noch mehr als 31.000.

