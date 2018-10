Gerhard Delling hört 2019 bei der "Sportschau" auf

© WDR/Herby Sachs

Nach mehr als 30 Jahren bei der ARD hat "Sportschau"-Moderator Gerhard Delling seinen Abschied angekündigt. Zum Ende der Fußball-Saison will der 59-Jährige aufhören, um Zeit für Neues zu haben, wie er der "Bild"-Zeitung sagte.



18.10.2018 - 23:57 Uhr von Alexander Krei 18.10.2018 - 23:57 Uhr

Im April kommenden Jahres wird Gerhard Delling seinen 60. Geburtstag feiern, kurz danach wird er zum letzten Mal die "Sportschau" moderieren. Wie der Journalist gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte, will sich Delling nach über 30 Jahren von der ARD verabschieden.

"Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen", erklärte Delling. "Digitale Inhalte reizen mich, ich denke über die Entwicklung einer Fußball-App nach. Und ich will noch ein Buch schreiben - vielleicht sogar einen Roman. Darauf freue ich mich sehr!"

Gerhard Delling ist ein öffentlich-rechtliches Urgestein, bekam schon 1984 seine erste Festanstellung beim NDR, deren Sportchef er später einige Jahre lang war. Die "Sportschau" präsentiert er seit 1987. Legendär sind vor allem seine gemeinsamen Einsätze mit Günter Netzer bei Fußball-Länderspielen. Von 1998 bis 2010 waren beide zusammen an der Seitenlinie zu sehen.

Und auch wenn sich die beiden gerne vor der Kamera kabbelten, so gibt Netzer seinem langjährigen Mitstreiter via "Bild" warme Worte mit auf den Weg: "Er war das perfekte Glück, das ich beruflich gefunden habe. Es war Freundschaft und er hat mich professionell durch jede Sendung geführt."

Teilen