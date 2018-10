Diskussionen um Feine-Sahne-Auftritt in ZDF-Reihe

© ZDF

Das ZDF hat die umstrittene Band Feine Sahne Fischfilet für eine Konzertreihe eingeladen, muss sich aber einen neuen Veranstaltungsort suchen. Die Stiftung Bauhaus Dessau will die Band jedenfalls nicht in ihrem Räumlichkeiten spielen lassen - das ZDF bedauert das, hält aber am Konzert fest.



19.10.2018 - 11:37 Uhr von Timo Niemeier

Die Band Feine Sahne Fischfilet ist sehr umstritten, wurde sie doch vor einigen Jahren mal in einem Verfassungsschutzbericht erwähnt. Sie galt damals als linksradikal - deshalb kommt es auch heute immer noch zu Protesten, wenn die Band auftritt. Das musste nun auch das ZDF erfahren, das die Band eigentlich zu seiner 3sat-Reihe "ZDF@Bauhaus" für ein Konzert eingeladen hatte. Im Rahmen dessen treten regelmäßig Künstler im Bauhaus Dessau auf - dazu wird es in diesem Fall aber nicht kommen.

Die Stiftung Bauhaus Dessau hat dem ZDF das geplante Konzert nämlich schriftlich untersagt und damit von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht. Eigentlich sollte die Band Anfang November dort auftreten, eine Aufzeichnung war geplant. Die Stiftung begründet ihre Absage an das ZDF explizit mit der politischen Ausrichtung der Band. Das Bauhaus solle nicht zum Austragungsort politischer Agitation und Aggression werden. "Politisch extreme Positionen, ob von rechts, links oder andere finden am Bauhaus Dessau keine Plattform, da diese die demokratische Gesellschaft – auf der auch das historische Bauhaus beruht – spalten und damit gefährden."

Vom ZDF heißt es, dass an diese Entscheidung "mit Bedauern" zur Kenntnis nehme. Dennoch will der Sender an dem geplanten Konzert festhalten und erklärt in einer Stellungnahme, dass das "entsprechend des Sendungskonzepts in Moderation und Interviews journalistisch eingebettet wird". Derzeit suche man nach einem alternativen Veranstaltungsort.

Wie bereits erwähnt, sorgen Auftritte von Feine Sahne Fischfilet immer wieder für Diskussionen oder Proteste. Auch unter Politikern wurde das geplante ZDF-Konzert in den vergangenen Tagen heftig diskutiert. Laut "Mitteldeutscher Zeitung" sagte Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe (CDU), die Einladung der Band sei "schwer bis nicht nachvollziehbar". Die AfD sprach von einem "Skandal". SPD, Linke und Grüne in Sachsen-Anhalt kritisierten dagegen die Absage durch die Stiftung Bauhaus.

