"Wieder richtig Bock": Steffen Henssler kehrt zurück zu Vox

Nach dem gescheiterten Ausflug zu ProSieben kehrt Steffen Henssler im kommenden Jahr wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück: Bei Vox soll er in neuen Folgen von "Grill den Henssler" antreten. Erste Gespräche wurden schon im Sommer geführt.



19.10.2018 - 12:18 Uhr von Alexander Krei 19.10.2018 - 12:18 Uhr

Keinen Monat ist es her, dass Steffen Henssler seinen Rückzug von der ProSieben-Show "Schlag den Henssler" erklärte. "Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren. Und deswegen heißt es jetzt: Mund abwischen und ab ins nächste Abenteuer", sagte der Koch damals. Jetzt ist klar: Das nächste Abenteuer kommt ihm bestens bekannt vor, denn Henssler kehrt zurück zu Vox, um im kommenden Jahr wieder für neue Folgen von "Grill den Henssler" vor der Kamera zu stehen.

"Was soll ich lang schnacken, ich habe wieder richtig Bock auf 'Grill den Henssler'", erklärte Henssler am Freitag. "Beim Sommer-Special in Magdeburg habe ich gemerkt, wie sehr mir die Sendung gefehlt hat. Dazu kam noch die ständige Frage meiner Fans: Wann ziehst du wieder die Kochjacke an? - deswegen... I'm back home!" Zusammen mit der Produktionsfirma ITV Studios Germany soll nun an der Neuauflage der Kochshow gearbeitet werden, die Vox zwischen 2013 und 2017 zu starken Quoten am Sonntagabend verhalf.

Tatsächlich wurden die Gespräche zwischen Vox und Henssler schon vor dessen ProSieben-Rückzieher geführt, wie Vox-Chefredakteur und -Unterhaltungschef Kai Sturm einräumt. "Das 'Grill den Profi Sommer-Special' mit Steffen Henssler hat uns und den Zuschauern sehr viel Spaß gemacht. Von daher haben wir bereits nach den Dreharbeiten im Juli die Gespräche mit Steffen aufgenommen und schnell festgestellt, dass wir nach der einjährigen Pause nun alle große Lust darauf haben, die Zusammenarbeit fortzusetzen", erklärte Sturm.

Das Comeback dürfte letztlich für beide Seiten ein Gewinn sein, schließlich konnte das Nachfolge-Format "Grill den Profi" in den zurückliegenden Monaten nie an die Erfolge der Henssler-Show anknüpfen. Henssler musste dagegen bei ProSieben zuletzt bittere Quoten-Tiefs hinnehmen. Dabei klang der Koch im Vorfeld von "Schlag den Henssler" noch ganz euphorisch: "Die Show ist zwar nicht für mich erfunden, aber sie ist wie für mich gemacht", sagte er vor einem Jahr im Gespräch mit DWDL.de.

Damals erklärte er auch, dass ihm die Lust auf die Kochshow ein Stück weit abhanden gekommen ist. "Ich hätte 'Grill den Henssler' locker noch zwei, drei Jahre machen können. Aber wenn ich merke, dass mich eine Sache nicht mehr so richtig kickt und ich nicht mehr mit vollem Enthusiasmus dabei bin, dann lasse ich es lieber." Jetzt ist die Lust offenbar wieder zurück - bleibt abzuwarten, ob das auch für die Zuschauer gilt.

