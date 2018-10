Gärtner dreht für das ZDF dritten "Matula"-Krimi

© ZDF

Claus Theo Gärtner steht derzeit wieder als Josef Matula vor der Kamera, das ZDF hat einen dritten Film der Reihe in Auftrag gegeben. Sein neuester Fall führt den Solo-Ermittler nach Mallorca. "Matula" war für das ZDF bislang ein großer Erfolg.



19.10.2018 - 16:57 Uhr von Timo Niemeier 19.10.2018 - 16:57 Uhr

Nach den sehr erfolgreichen "Matula"-Filmen 2017 und 2018 hat das ZDF nun einen dritten Streifen in Auftrag gegeben. Die Dreharbeiten haben jetzt begonnen und dauern noch voraussichtlich bis Mitte November an. In dem neuesten Film führt es Claus Theo Gärtner aka Josef Matula nach Mallorca, zuvor war der Ermittler an der Nordsee und im Allgäu unterwegs.

Der Sender beschreibt "Matula - Bis dass der Tod uns scheide" (Arbeitstitel) so: Mit einer Yacht, die er im Auftrag der Besitzer nach Mallorca überführt, legen Privatdetektiv Josef Matula und sein Hund Renz in einem Hafen im Norden der Insel an. Dort macht Matula die Bekanntschaft des Yachteigners Ingo Schumann (Jochen Horst) und seiner Begleiterin Karin Weißbach (Heike Trinker). Er verbringt den Abend mit dem frischverliebten Paar. Als Ingo Schumann am nächsten Morgen tot im Hafenbecken schwimmt und Karin Weißbach unter Mordverdacht gerät, bittet sie Matula um Hilfe. Im Wettlauf mit Comisario Herras (Carlos Lobo) von der mallorquinischen Polizei folgt Matula der Spur des Toten. Schnell findet er heraus, dass Schumann nicht der vermögende Kieferchirurg war, als der er sich ausgegeben hat, und Karin Weißbach nicht die einzige Frau, der er ewige Liebe schwor. Doch auch Karin spielt nicht mit offenen Karten. Produziert wird der neueste "Matula"-Fall von Anette Kaufmann von Odeon TV. In den weiteren Rollen spielen Michael Roll, Proschat Madani, Violetta Schurawlow, Lukas Piloty und einige andere mit. Regisseur ist Daniel Helfer, das Drehbuch stammt erneut von Ben Braeunlich. Wann das ZDF den Streifen zeigt, steht derzeit noch nicht fest. Die ersten beiden "Matula"-Krimis liefen 2017 und 2018 rund um Ostern. Mit 5,26 und 5,09 Millionen Zuschauern waren beide Filme auch große Erfolge für das ZDF. Die Marktanteile lagen bei 16,8 und 16,7 Prozent.

