Neue Produktionsstudios für RTL-Daily "Alles was zählt"

Ein Jahr der Planung liegt hinter dem Team von UFA Serial Drama, seit mehreren Wochen wurde konkret umgebaut. Nun hat die Produktionsfirma gemeinsam mit RTL die neuen Studios für die Daily-Soap "Alles was zählt" eröffnet.



19.10.2018 - 17:21 Uhr von Timo Niemeier 19.10.2018 - 17:21 Uhr

Die RTL-Daily "Alles was zählt" wird ab sofort in neuen Produktionsstudios auf dem Gelände der Kölner MMC-Studios hergestellt, diese sind nun von UFA Serial Drama und RTL eröffnet worden. Ein Jahr lang hatte man an den neuen Studios geplant, seit mehreren Wochen liefen nun schon die Umbauarbeiten. "Vor anderthalb Jahren haben wir analysiert, dass AWZ die einzige Daily in Deutschland war, die nur in einem einzigen Studio gedreht wird. Das hat oft produktionstechnische Probleme mit sich gebracht, weil man Sets nur im laufenden Betrieb für den Dreh vorbereiten konnte. Jetzt kann in einem Studio gedreht, im anderen ohne Probleme an den Sets gearbeitet werden", sagt Joachim Kosack, Geschäftsführer bei UFA Serial Drama,

Neben acht bestehenden Kulissen wurden sieben neu konzipiert und in die Studios eingebaut. Darunter auch einige neue, luxuriöse Dekos bei "Steinkamp, Sport und Wellness", wie zum Beispiel ein Spa-Bereich im orientalischen Stil. Die Rolle Isabelle Pachlhuber, gespielt von Ania Niedieck, bekommt zudem ihr eigenes City-Loft. Die Räume der Villa Steinkamp, ein Dreh- und Angelpunkt der Serie, kommen nun außerdem in einem neuen Look daher.

"Wir wollten uns vergrößern, um nochmal neue Welten zu erschaffen, vor allem Frauen- und Mädchenwelten, die es bisher zu wenig gab. Das ist uns gelungen. So einen Studioumzug im laufenden Betrieb zu machen, ist eine riesige Herausforderung. Daher danke ich allen Kollegen, die das so toll hinbekommen haben", so Kosack weiter.



Verantwortlich für das neue Set-Design ist der "Alles was zählt"-Szenenbildner Thomas Pfau mit seinem Team. Neben den neuen Kulissen hat man bei der Produktion nun komplett auf LED-Technik umgestellt. Erstmals zu sehen geben wird es die neuen Kulissen übrigens ab Mitte Dezember. Für RTL und UFA Serial Drama sind die Umbauten natürlich auch eine große Investition in die Zukunft der Serie. RTL-Chef Frank Hoffmann sagt: "Dass wir uns hier und insgesamt bei 'Alles was zählt' wohlfühlen, liegt natürlich auch daran, dass die Serie seit längerer Zeit einen sensationellen Lauf hat. Es ist eine wahnsinnige Spielfreude und ein großer Production-Value zu spüren."

