"Hochzeit auf den ersten Blick" startet in die fünfte Staffel

© Sat.1/Christoph Assmann

Anfang November schickt Sat.1 erneut Singles vor den Traualtar. Die fünfte Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft auf dem gewohnten Sendeplatz, setzt aber auf mehr Kandidaten denn je. Gleich zwölf Bindungswillige sind diesmal mit dabei.



21.10.2018 - 10:03 Uhr von Alexander Krei 21.10.2018 - 10:03 Uhr

Sat.1 holt seine Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" ins Programm zurück. Die nunmehr fünfte Staffel wird ab dem 4. November jeweils sonntags um 17:30 Uhr zu sehen sein, wie jetzt bekannt wurde. Damit will der Sender an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen, als die Show mit durchschnittlich mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe so erfolgreich war wie noch nie.

In der fünften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" treten übrigens mehr heiratswillige Singles denn je vor die Standesbeamtin - gleich zwölf hat Sat.1 für die neuen Folgen auftreiben können. Sie treffen auf dem Standesamt zum ersten Mal aufeinander und geben ihrem neuen, noch unbekannten Partner das Ja-Wort. Bevor die Frischvermählten sich nach sechs Wochen endgültig für oder gegen ein gemeinsames Leben mit ihrem Ehepartner entscheiden müssen, treffen sie mit den anderen Paaren der aktuellen Staffel zusammen.

Wer zusammenkommt, entscheiden Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer, Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn und Diplompsychologe Markus Ernst auf der Basis zahlreicher Tests und Auswahlverfahren. Produziert wird "Hochzeit auf den ersten Blick" von Redseven Entertainment.

Teilen