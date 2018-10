Neue funk-Webserie "Klicknapped" startet am Mittwoch

© funk

Nach "Wishlist" ist "Klicknapped" die zweite Fiction-Webserie, die Radio Bremen zusammen mit MDR Sputnik für funk produzierte. Starten wird die Erzählung über ein gekidnapptes YouTube-Pärchen bereits übermorgen.



22.10.2018 - 10:50 Uhr von Kevin Hennings 22.10.2018 - 10:50 Uhr

Anfang des Jahres entstand in Hamburg-Altona die neue Web-Serie "Klicknapped". Nach "Wishlist" stellt sie die zweite Produktion dar, die Radio Bremen zusammen mit MDR Sputnik und dem WDR für funk realisierte. Das Content-Netzwerk gab nun bekannt, dass die achtteilige Dramedy über ein entführtes YouTube-Pärchen bereits am Mittwoch, den 24. Oktober, veröffentlicht wird - also übermorgen. Zu finden ist die Serie dann auf YouTube und funk.net.

In "Klicknapped" versucht ein verrückter Fan, das getrennte YouTube-Paar Manu (Christopher Reinhardt) und Polly (Merle Collet) vor laufenden Kameras wieder zusammen zu bringen, indem er sie entführt und in einen Keller sperrt. Schnell wird Manu und Polly klar, dass etwas nicht stimmt und dass ihr Entführer, der 17-jährige Justus (Filip Januchowski), ein krankes Spiel mit ihnen plant. Justus, der es nicht erträgt, dass seine YouTube-Helden Manu und Polly Engel nicht mehr zusammen sind, versucht durch die Entführung, ihre Liebe wiederherzustellen. Sein Plan läuft allerdings von Anfang an schief und es entsteht ein Spiel zwischen Macht, Vertrauen, Betrug und Wahrheit. Und YouTube-Deutschland ist dank laufender Kameras mehr oder weniger live mit dabei. Entführt und gefangen in einem Keller muss Deutschlands erfolgreichstes aber getrenntes YouTube-Paar wieder zueinander finden, um zu überleben.

Ebenso wie bei "Wishlist" haben die Macher auch hier auf eine Mischung aus jungen Talenten und etablierten YouTubern gesetzt. So ist in einem kleinen Gastauftritt beispielsweise auch Christina Ann "Hello Chrissy" Zalamea, einer der Schöpferinnen von "Wishlist", mit dabei. Außerdem spielen sich selbst: die YouTuber Simon Will, Dennis und Benni Wolter von "World Wide Wohnzimmer", "JANAklar", Jacko Wusch, Lisa Sophie Laurent und Einfach Inka.

