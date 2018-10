RTL II startet neue Leipzig-Soap zunächst in der Primetime

© RTL II

Die neue Daily-Soap "Leben. Lieben. Leipzig" bekommt zum Start von RTL II einen ganz besonderen Sendeplatz spendiert, zum Auftakt geht es in die Primetime. Danach will man das Format drei Wochen lang im werktäglichen Programm testen.



22.10.2018 - 11:48 Uhr von Timo Niemeier 22.10.2018 - 11:48 Uhr

RTL II hat verraten, wann es das neue Format "Leben. Lieben. Leipzig" erstmals auf Sendung schafft. Bereits bekannt war ja, dass der Sender die Daily-Soap noch in diesem Jahr zeigen will (DWDL.de berichtete). Ebenfalls schon angekündigt war, dass das Format auf dem Sendeplatz um 17:10 Uhr laufen wird - das gilt allerdings nicht für die Auftaktepisode, für die sich RTL II etwas besonderes überlegt hat.

Die erste Folge von "Leben. Lieben. Leipzig" wird am 12. November nämlich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Danach wechselt die Sendung auf den werktäglichen Sendeplatz um 17:10 Uhr. RTL II gewährt dem neuen Format damit einen großen Auftritt und wird hoffen, dass möglichst viele Zuschauer der ersten Folge dann auch mit in den Vorabend wechseln.

Wirklich viel Zeit die Zuschauer zu überzeugen, hat "Leben. Lieben. Leipzig" allerdings nicht. Vorerst wird RTL II nur 15 Folgen zeigen, danach ist dann schon wieder Schluss und es wird entschieden, ob es für die Filmpool-Produktion weiter geht. Drei Wochen sind allerdings recht wenig, um einen möglichen, langfristigen Erfolg abzuschätzen. Bei RTL II dürfte man das eigentlich wissen: Auch "Berlin - Tag & Nacht" erreichte einst erst nach einigen Wochen gute Quoten.

"Leben. Lieben. Leipzig" soll das "trendige Lebensgefühl" von Sachsens größter Metropole aufgreifen. Dafür werden, wie schon bei "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" die Alltagsgeschichten von jungen Menschen in Leipzig erzählt. Yvonne (Janine Pink) wohnt in einer WG zusammen mit ihren besten Freundinnen Janette (Sabrina Sellaoui) und Gina sowie ihrem besten schwulen Freund Jeremy. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich in ihrer pinken Würstchenbude "Fritty in Pink". Yvonnes großer Traum ist es, das Werbegesicht für den angesagten Club "L1" in Leipzig zu werden. Außerdem geht es in der Serie um Frauenschwarm Dennis (Dario Kolodiczyk), der nach seinem Bundeswehreinsatz in Mali ebenfalls nach Leipzig kommt. Gemeinsam mit seinem Bruder Rico (Armin Schmidt) besitzt er eine GoGo-Bar in Leipzig. Noch ahnt er nicht, dass Rico die Bar in seiner Abwesenheit in den Ruin getrieben hat. Janine Pink war übrigens zuvor schon mehrere Jahre in "Köln 50667" zu sehen und soll der neuen Soap nun möglichst viel Aufmerksamkeit bescheren.

