Thomas Hermanns macht erstmals Jahresrückblick bei Sky

Im Dezember wird Thomas Hermanns bei Sky 1 zusammen mit mehreren Gästen auf "our crazy year" zurückblicken. Einige Wochen später steht dann die neue Staffel des "Quatsch Comedy Clubs" an, die insgesamt 18 Folgen umfassen wird.



22.10.2018 - 12:03 Uhr von Alexander Krei 22.10.2018 - 12:03 Uhr

Der "Quatsch Comedy Club" geht im kommenden Jahr bei Sky 1 in die nächste Runde. Wie der Pay-TV-Sender jetzt bekanntgab, werden 16 neue Episoden sowie zwei Best-Ofs ab dem 31. Januar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr im Doppelpack zu sehen sein. Auf der Bühne stehen dann unter anderem Ilka Bessin, Lisa Feller, Faisal Kawusi, Michael Mittermeier und Kaya Yanar, aber auch Newcomer wie Felix Lohbrecht und Tutty Tran.

Auch Format-Erfinder Thomas Hermanns soll wieder in jeder Folge dabei sein. Er hat aber auch schon am 13. Dezember um 21:05 Uhr einen großen Auftritt - in der "Thomas Hermanns Show - Our crazy year". Darint blickt er mit Moderatorin Charlotte Würdig ("X Factor"), Schauspieler Nicholas Ofczarek ("Der Pass"), Schauspieler und YouTuber Firas Alshater und Entertainerin Gayle Tuft auf das Jahr zurück.

"Ich freue mich sehr, dass Sky nicht nur meiner erfolgreichsten Show, dem 'Quatsch Comedy Club' ein neues Zuhause gegeben hat, sondern auch mit mir allein das Thema 'Talk ohne Tabus, Spaß ohne Hemmungen und Tanzen ohne Grund' bearbeitet", sagte Hermanns.

Neu ist übrigens, dass sowohl der "Quatsch Comedy Club" als auch die "Thomas Hermanns Show" umweltschonend realisiert werden sollen. Nach Angaben von Sky wurde am Set weitestgehend auf Einwegplastik verzichtet, bei der Studiobeleuchtung auf LEDs gesetzt und die Reisen der Künstler wurden größtenteils mit der Bahn realisiert.

