Kessler talkt mit Kindern über Politik und Gesellschaft

Mit außergewöhnlichen Formaten kennt sich Michael Kessler ja schon aus, demnächst kommt noch ein weiteres hinzu. Für den RBB präsentiert er im Dezember vorerst einmalig eine Sendung, in der er mit Kindern über Politik und Gesellschaft spricht.



23.10.2018 - 13:05 Uhr von Timo Niemeier 23.10.2018 - 13:05 Uhr

Michael Kessler stand schon für einige Formate vor der Kamera, die man nicht in eine Schublade packen kann. In "Kessler ist..." porträtiert der Entertainer regelmäßig bekannte Persönlichkeiten - und verwandelt sich am Ende sogar in sein Gegenüber. Anfang des Jahres erhielt Kessler dafür sogar den Deutschen Fernsehpreis. Hinzu kommen seine "Expeditionen". Nun hat der RBB ein neues Format mit Kessler angekündigt, in dem er mit Kindern talkt.

"Kesslers Small Talk" heißt die Sendung, die der Sender am 30. Dezember vorerst einmalig um 18:10 Uhr zeigt. Dabei handelt es sich um eine Talkshow mit Kindern. Kessler will darin der Frage nachgehen, was passiert, wenn man mit Kindern über ernste Themen redet. Welche Lösungen haben sie für die Probleme in Politik und Gesellschaft? Kessler soll mit fünf Gästen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren diskutieren.

