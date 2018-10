"M - Eine Stadt sucht einen Mörder" exklusiv bei TV Now

© MG RTL D

Das erste TV Now Original wird "M - Eine Stadt sucht einen Mörder". Das VoD-Angebot der Mediengruppe RTL ist Koproduzent der neuen Serie von David Schalko, basierend auf dem Klassiker von Fritz Lang. TV Now hat das Projekt von RTL Crime geerbt.



24.10.2018 - 09:30 Uhr von Thomas Lückerath 24.10.2018 - 09:30 Uhr

Mit „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ hat TV Now, das VoD-Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland, für das kommende Jahr ein vielversprechendes Serienprojekt als erstes TV Now Original in Vorbereitung. David Schalkos Remake von Fritz Langs gleichnamigen Filmklassiker war ursprünglich für den Pay-TV-Sender RTL Crime geplant. Wenige Monate vor dem Start des neuen TV Now erbt nun das neue VOD-Angebot die Ausstrahlung des Prestige-Projekts für den deutschen Markt. Die Serie entsteht in Koproduktion mit ORF und Superfilm.

„Wir werden natürlich auch mit Fiction überzeugen“, erklärt Jan Wachtel, Geschäftsführer von RTL Interactive, dazu im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de nachdem vor einigen Monaten die Realityshow „Temptation Island - Versuchung im Paradies“ für TV Now angekündigt wurde. „Die Serie ist das andere Ende des Genre-Spektrums. So wie wir Mainstream bedienen, wollen wir auch Nischen bedienen. Wir freuen uns über jede gute Idee, die uns gepitcht wird. Ich werde insbesondere zu Beginn kein Genre ausschließen für uns.“





Zum Ensemble des ersten TV Now Original, dessen erste Trailer vergangene Woche bei der Fernsehmesse MIPCOM in Cannes das Fachpublikum überzeugten, gehören u.a. Sophie Rois, Verena Altenberger, Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Bela B. und Udo Kier. Basierend auf dem gleichnamigen Fritz-Lang-Klassiker von 1931, erzählen sechs einstündige Episoden die Geschichte einer Stadt, die sich mit einer Reihe von Kindermorden konfrontiert sieht - mit Auswirkungen für viele Schichten der Gesellschaft.

Im Dezember 2017 wurde bekannt, dass die Serie als Koproduktion zwischen ORF, Superfilm und der Mediengruppe RTL Deutschland entsteht. Zunächst geplant als erstes Original für den Pay-TV-Kanal RTL Crime hat die Priorität des Streaming-Produkts TV Now und die veränderte Verbreitung der Pay-TV-Kanäle von RTL zur Verschiebung geführt. Dennoch: Nach der Premiere bei TV Now soll „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ später auch bei RTL Crime laufen.

Mehr zum Relaunch von TV Now, der Strategie und den Plänen von RTL Interactive verrät Jan Wachtel, Geschäftsführer der Digital-Tochter, im DWDL.de-Interview, das heute um 16.30 Uhr online geht.

Teilen