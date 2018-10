Sky Go lässt sich demnächst nicht mehr im Browser nutzen

© Sky

Sky hat nun eine Desktop-App für Computer mit Windows und MacOS gestartet, die erweiterte Funktionen mit sich bringt. Haken an der Sache: Nach einer Übergangszeit wird man Sky Go nicht mehr einfach im Browser nutzen können.



24.10.2018 - 10:17 Uhr von Uwe Mantel 24.10.2018 - 10:17 Uhr

Im Frühjahr hat Sky bereits für Smartphones und Tablets eine neue Version seiner Sky-Go-App an den Start gebracht, nun hat man auch eine Version für Desktop-Computer und Laptops veröffentlicht: Wer Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 oder einen Mac mit MacOS ab Version 10.9 nutzt, kann diese App nun herunterladen - und kommt als Sky-Kunden künftig auch kaum darum herum, wenn er die Sky-Inhalte auch weiterhin auf seinem Computer nutzen möchte.

Sky hat nämlich angekündigt die Browserversion skygo.de, die sich bislang ohne weitere Installationen am Computer nutzen ließ, in diesem Zusammenhang einzustellen. Zunächst gibt es noch eine Übergangsphase, in der App und Website parallel betrieben werden, voraussichtlich Ende November und Anfang Dezember soll die Browser-Version dann aber abgeschaltet werden.

Der App-Zwang dürfte bei vielen Kunden für Murren sorgen, die Nutzung der App bringt aber immerhin auch ein paar Vorteile mit sich: So lassen sich künftig beispielsweise auch auf den Laptop Filme und Serien von Sky herunterladen und unterwegs nutzen, zudem ist nun das Live-Streaming aller Sky-Sender sowie von ARD und ZDF über die App auch auf dem Computer möglich. Und schließlich lassen sich Inhalte, die auf der Sky-Q-Box angefangen und unterbrochen wurden, einfach in der App fortsetzen.

Teilen