WDR: Virtuelles Bergwerk gibt's jetzt auch auf Türkisch

Im August eröffnete der WDR ein digitales Bergwerk, das Nutzer seitdem in Virtual Reality und 360 Grad erleben können. Skizziert wurde das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop. Nun ist das Erlebnis auch auf Türkisch und Englisch durchspielbar.



24.10.2018 - 14:08 Uhr von Kevin Hennings 24.10.2018 - 14:08 Uhr

Wer schon immer mal selbst Kumpel sein wollte, hat seit August die Möglichkeit dazu. Mit modernsten 360 Grad Kameras hat der WDR das Bergwerk Prosper-Haniel abgefilmt und obendrein ein Spiel auf Virtual Reality-Basis entworfen, damit der Nutzer sogar selbst die Spitzhacke schwingen kann. Bislang konnten jedoch nur diejenigen diese Erfahrung vollkommen ausreizen, die der deutschen Sprache mächtig sind. Wie der WDR nun aber bekanntgegeben hat, wird es ab dem 25. Oktober auch eine türkische und englische Spracheinstellung geben. Obendrein werden auch Untertitel auswählbar sein.

"Bei vielen Begegnungen vor Ort, bei denen wir unser Virtuelles Bergwerk bis jetzt präsentiert haben, haben wir gemerkt: Kumpel und Familien mit türkischem Migrationshintergrund sind ein wichtiger Teil der Geschichte des Steinkohle-Bergbaus", sagt Stefan Moll, Leiter des Programmbereichs Internet und verantwortlich für das Projekt. "Auf sie möchten wir mit dieser Sprachversion besonders eingehen und vor allem ihren Familien in der Türkei einen Einblick in diesen Teil der nordrhein-westfälischen Industriegeschichte liefern, den sie maßgeblich mitgestaltet haben."

Somit kann das interaktive Projekt über Kohleabbau im Ruhrpott auch international genutzt werden. Da aber freilich nicht jeder die moderne Technik zu Hause besitzt, die das "Bergwerk 360 Grad" größtenteils voraussetzt, transportiert der WDR diese Erfahrung ebenfalls zu öffentlichen Veranstaltungen. Derzeit macht das virtuelle Bergwerk auf den Münchner Medientagen Station. Auf glueckauf.wdr.de kann auch im Browser reingeschnuppert werden, wo beispielsweise in einer Rundumsicht "Ein Kumpel-Tag mit Andy" erlebt werden kann. Aus der Ego-Perspektive ist der Spieler dann quasi dabei, wie er zusammen mit dem Kumpel in 1.200 Meter Tiefe steigt. Andy, der mit vollem Namen Andreas Schreiter heißt, ist wie auch seine Kollegen vom fertigen Projekt begeistert: "Da hat man was für die Zukunft, das man stolz seinen Enkelkindern zeigen kann."

