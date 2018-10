Gosejohann & Ray treten zu verrückten Wettbewerben an

© ProSieben MAXX / Bene Mueller

ProSieben Maxx lässt Simon Gosejohann und Kevin Ray ab Dezember an "World's Craziest Competitions" teilnehmen. Sie haben dabei nur wenige Stunden Zeit, um sich beispielsweise auf die Schienbeintret-Meisterschaft vorzubereiten.



24.10.2018 - 14:53 Uhr von Uwe Mantel 24.10.2018 - 14:53 Uhr

Ab dem 6. Dezember lässt ProSieben Maxx Simon Gosejohann und Kevin Ray immer donnerstags um 20:15 Uhr zu kuriosen Wettbewerben in aller Welt antreten. Was sie dabei erwartet, erfahren die beiden jeweils erst vor Ort, eine ausführliche Vorbereitung ist also nicht möglich. Stattdessen bleiben ihnen jeweils nur wenige Stunden Zeit, um eine Blamage abzuwenden.

In der ersten Folge von "World's Craziest Competitions" wird Simon Gosejohann zum tradtionellen "Frauentragen" im finnischen Dorf Sonjajärvi antreten, während Kevin Ray sich in England auf schmerzhafte Erfahrungen beim "Shin Kicking" einstellen muss - also beim Schienbeintreten. Zudem treten sie beim Mülltonnen-Rennen in Breitenbenden (NRW) und beim "Red Bull cup" am Lauzersee in der Schweiz an. Produziert wird das Format, von dem es zunächst vier Folgen gibt, von SEO Entertainment.

