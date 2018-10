Detlef und Panagiota spielen bei Vox bald verrückt

© MG RTL D / Dirk Borm

Detlef Steves und Panagiota Petridou werden demnächst gemeinsam in einem neuen Vox-Format zu sehen sein, in dem sie in "verrückten Wettkämpfen" gegeneinander antreten. Was sie in den verschiedenen Ecken Deutschlands erwartet, wissen sie vorher aber nicht.



24.10.2018 - 15:23 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2018 - 15:23 Uhr

Vox hat ein neues Format mit seinen Sendergesichtern Detlef Steves und Panagiota Petridou angekündigt. In "Detlef und Panagiota spielen verrückt" duellieren sich die beiden in "witzigen und verrückten Wettkämpfen" in ganz Deutschland. Pro Folge warten zwei Herausforderungen auf Steves und Petridou - was genau, das erfahren sie selbst auch erst vor Ort. "Die zwei tauchen in die Welt der kuriosen Wettbewerbe ein und lernen die Veranstalter und Teilnehmer kennen, die ebenso außergewöhnlich wie Detlef Steves und Panagiota Petridou selbst sind", heißt es von Vox. So müssen sie unter anderem bei den Deutschen Meisterschaften im Kaninhop dafür sorgen, dass ihr Kaninchen schnellstmöglich alle Hindernisse überwindet und ins Ziel kommt.

Das neue Format wird ab dem 18. November immer sonntags um 18:15 Uhr zu sehen sein, sechs Folgen hat Vox von Endemol Shine produzieren lassen. Der Sendeplatz ist durchaus prominent: Derzeit sorgen dort die "Beet-Brüder" für fantastische Zuschauerzahlen und Marktanteile, auch "Biete Rostlaube, suche Traumauto" mit Petridou und "Detlef baut ein Haus" mit Steves liefen dort. Auch "Hot oder Schrott" zeigt Vox mit großen Erfolg am Sonntagvorabend.

Darüber hinaus hat Vox nun zudem einen Ausstrahlungstermin für die neue, 19. Staffel von "Law & Order: Special Victims Unit" angekündigt, die zwischen September 2017 und Mai 2018 in den USA zu sehen gewesen ist. Ihre deutsche Free-TV-Premiere werden die 24 Folgen am 23. November um 20:15 Uhr feiern. Die Serie bleibt also auf ihrem angestammten Sendeplatz am Freitagabend, Vox zeigt wie gehabt immer zwei Folgen am Stück. Eine 20. Staffel ist bereits im September in den USA gestartet. Hierzulande hatte die Serie zuletzt größere Probleme und lag überwiegend unter dem Senderschnitt von Vox.

