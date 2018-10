Verdächtiges Paket gefunden: CNN-Büros evakuiert

In New York wurde das Time Warner Center, in dem auch CNN seine Büros hat, evakuiert. Während einer Live-Sendung ging der Feueralarm los, offenbar wurde ein verdächtiges Paket gefunden. Weitere solcher Pakete erhielten zuvor auch schon die Clintons und Barack Obama.

In den USA sind am Mittwochmorgen mehrere verdächtige Pakete abgefangen worden, bei denen es sich möglicherweise um Sprengsätze handelte. Zunächst hieß es in den Medien, Hillary und Bill Clinton sowie Barack Obama hätten entsprechende Sendungen erhalten, die aber durch den Secret Service entdeckt worden seien. Später wurde auch in den CNN-Büros in New York ein solches verdächtiges Paket gefunden, das gesamte Time Warner Center wurde daraufhin evakuiert.

CNN war gerade live auf Sendung und berichtete über die Pakete, die an die Clintons und Obamas gingen, als im Studio eine Alarmsirene zu hören war. Wie der Nachrichtensender berichtete, habe es sich bei dem verdächtigen Gegenstand um eine Art Rohrbombe gehandelt. Adressiert war die Sendung offenbar an den ehemaligen CIA-Chef John Brennan, das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Polizei würde die Sendung wie einen Sprengsatz behandeln. Die Live-Sendung musste daraufhin recht kurzfristig unterbrochen werden. Inzwischen wurde das Paket von der Polizei aus dem Gebäude entfernt.

WATCH: CNN had to abruptly stop broadcasting from its studio in NYC while covering a story about bombs being sent to the Clintons and Obamas because an alarm suddenly went off about a "suspicious device" in the building.



Scary stuff. pic.twitter.com/BKVnkdYpbZ