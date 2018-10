Blümchen, Lochis und Luna Schweiger bei "Ninja Warrior"

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Im November veranstaltet RTL zum 23. Mal seinen Spendenmarathon. Wie schon im vergangenen Jahr nimmt man dann auch eine Promi-Ausgabe von "Ninja Warrior Germany" ins Programm, nun hat man bereits einige Kandidaten bekanntgegeben.



24.10.2018 - 18:59 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2018 - 18:59 Uhr

Wenn RTL am 22. November seinen 24-stündigen Spendenmarathon startet, hat man für die Zuschauer auch wieder Promi-Ausgaben von "Wer wird Millionär?" und "Ninja Warrior" im Programm. Das war schon 2017 so und hat sich bewährt, daher kehren beide Formate mit ihren Specials auch in diesem Jahr zurück. Während die Kandidaten, die bei Günther Jauch auf dem Stuhl Platz nehmen werden, noch nicht bekannt sind, hat RTL einige "Ninja Warrior"-Promis bekanntgegeben.

So werden sich unter anderem Jasmin "Blümchen" Wagner, Ross Antony, Roman und Heiko Lochmann, Fabian Hambüchen und Maximilian Arland in den Parcours begeben. Moderatorin und Model Miriam Höller wird in der Sendung zudem ebenso zu sehen sein wie Luna Schweiger, die Tochter von Schauspieler Til Schweiger. Insgesamt werden 26 Promis an der Show teilnehmen. Das Promi-Special wird am 23. November zur besten Sendezeit gezeigt, Günther Jauch darf einen Tag früher ran.

Aus Quotensicht macht ein Promi-Special der Physical-Gameshow Sinn, nach wie vor ist die Promi-Ausgabe aus dem vergangenen Jahr die mit Abstand erfolgreichste des Formats. Damals sahen 3,51 Millionen Menschen zu, die regulären Folgen kommen im Schnitt auf etwa eine Million Zuschauer weniger. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag damals bei 23,1 Prozent - mehr erzielte "Ninja Warrior Germany" in seiner Geschichte bislang noch nie.

Moderiert wird das Format wie gehabt von Frank Buschmann und Jan Köppen, Laura Wontorra agiert als Reporterin. Und natürlich lässt RTL auch Geld für den guten Zweck fließen: Fürs Antreten im Parcours gibt's 1.000 Euro und pro bewältigtem Hindernis weitere 1.000 Euro in Runde eins sowie 2.000 Euro in Runde zwei. Die drei besten Promis dürfen sich dann am "Mount Midoriyama" versuchen - dem Finale der Show.

