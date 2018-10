Handelsblatt Media Group erweitert Geschäftsführung

© Handelsblatt

Miriam Meckel, Sven Afhüppe und Beat Balzli steigen bei der Handelsblatt Media Group zu assoziierten Mitgliedern der Geschäftsführung auf. Finanzchef Ingo Rieper verlässt das Unternehmen und wird durch Oliver Voigt ersetzt.



26.10.2018 - 12:56 Uhr von Uwe Mantel 26.10.2018 - 12:56 Uhr

Verleger Dieter von Holtzbrinck macht "Handelsblatt"-Chefredakteur Sven Afhüppe und "Wirtschaftswoche"-Chefredakteur Beat Balzli ebenso wie Miriam Meckel Anfang 2019 zu assoziierten Mitgliedern der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group. Assoziiert deswegen, weil sie keine Organfunktionen haben, "um die unantastbare publizistische Unabhängigkeit zu wahren", wie es in einer MItteilung heißt. Miriam Meckel gibt unterdessen den Posten als Herausgeber der "Wiwo" zum Jahreswechsel ab, um sich als Gründungsverlegerin um den Ausbau der digitalen Bildungsinitiative ada zu kümmern.

Dazu Verleger Dieter von Holtzbrinck: "In Zeiten tiefgreifender Veränderungen und damit einhergehender großer gesellschaftlicher Verunsicherung sind aufklärender, Orientierung gebender Qualitätsjournalismus und breit wirkende digitale Bildungsangebote wichtige Grundpfeiler für den Erhalt unseres werteorientierten demokratischen Systems. Ich danke Miriam Meckel, dass sie eine Bildungsinitiative ins Leben gerufen hat, die sich dem Verstehenlernen der digitalen Welt tiefgründig widmen wird. Und ich freue mich, dass sich die Chefredakteure von Handelsblatt, Sven Afhüppe, und WirtschaftsWoche, Beat Balzli, bereit erklärt haben, ihre publizistischen Anliegen mit Leidenschaft in alle Bereiche der Handelsblattgruppe hinein zu tragen."

Darüber hinaus wird Ingo Rieper, seit August 2014 in der kaufmännischen Gesamtverantwortung der Handelsblatt Media Group, das Unternehmen auf eigenen Wunsch noch in diesem Jahr verlassen. Im Laufe des ersten Quartals 2019 tritt Oliver Voigt in die Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group ein. Er wird sich neben dem von Ingo Rieper zu übernehmenden Finanzressort einschließlich übergreifender Zentral- und Servicebereiche auch um die konsequente Weiterentwicklung des klassischen Verlagsgeschäfts kümmern und dabei auf seine lange Medienerfahrung in verschiedensten Führungspositionen zurückgreifen können. Damit ergänzt er die bestehende Geschäftsführung um Frank Dopheide und Gerrit Schumann, deren Aufgabenfelder und Funktionen unverändert fortbestehen.

Michael Grabner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DvH Medien GmbH: "Wir respektieren natürlich Ingo Riepers Entscheidung und ich danke ihm für sein erfolgreiches Wirken, für seinen wirkungsvollen Beitrag zur Neuaufstellung und Strukturierung der Düsseldorfer Gruppe in den vergangenen 4 Jahren und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute. Ich freue mich, dass wir mit Oliver Voigt einen erfahrenen Medienmanager für die Weiterentwicklung der traditionellen Geschäftsfelder gewinnen konnten, der seine erfolgreich agierenden Geschäftsführerkollegen und die HMG in ihrem Transformationsprozess weiter stärken wird."

Teilen