NDR: Roche kehrt mit Nacht-Show ins Fernsehen zurück

Zum Jahresende bringt der NDR das bislang gut versteckte Talk-Format "Die Geschichte eines Abends" mit neuen Folgen zurück auf den Bildschirm, allerdings mit neuen Gastgebern. Zum Auftakt feiert Charlotte Roche ihr TV-Comeback.



28.10.2018 - 21:21 Uhr von Alexander Krei 28.10.2018 - 21:21 Uhr

Seit 2015 präsentierte Dirk Stermann fünf Ausgaben des anarchischen Doku-Talks "Die Geschichte eines Abends". Zum Jahresende wird das Format im Nachtprogramm des NDR Fernsehens mit zwei neuen Folgen zurückkehren - und mit neuen Gastgebern. Stermann ist künftig nicht mehr dabei, an seiner Stelle wird am Freitag, den 30. November um 0:15 Uhr Charlotte Roche durch die Sendung führen. Eine Woche später fungiert Schauspieler Lars Eidinger als Gastgeber.

Für Roche ist es eine Art TV-Comeback, hatte sich die Moderatorin in den vergangenen Jahren im Fernsehen doch rar gemacht. In ihrer Sendung trifft sie in einem Wald in Norddeutschland in einer kleinen auf Ex-Fußballtorhüter Tim Wiese, Schauspielerin Christine Neubauer, Grünen-Chefin Annalena Baerbock und Schauspieler Robert Stadlober. "Zwischen gegrilltem Fisch und einer holprigen Nachtwanderung erzählen sie von ihren Ängsten und Träumen", heißt es in der Beschreibung des NDR.

Eine Woche später verbringt Lars Eidinger mit seinen Gästen ab 0:00 Uhr eine gemeinsame Nacht in einem Hamburger Filmstudio. Mit dabei sind Model und Schauspielerin Sophia Thomalla, Juso-Chef Kevin Kühnert, Schlagerstar Stefanie Hertel, Herzchirurg Michael Hübler und Popsänger Drangsal.

