Böhmermann feiert "perfekte Weihnachten" im ZDF

Das ZDF lässt Jan Böhmermann einmal mehr ins Hauptprogramm, Anlass dafür ist das anstehende Weihnachtsfest. Mitte Dezember zeigt der Sender "Böhmermanns perfekte Weihnachten", nach "Young Böhmermann" ist es das nächste Fiction-Projekt.



29.10.2018 - 12:59 Uhr von Timo Niemeier 29.10.2018 - 12:59 Uhr

Gerade erst ist "Young Böhmermann", eine Art Persiflage auf die US-Serie "Young Sheldon", zu sehen gewesen. Nun hat das ZDF das nächste Fiction-Projekt mit Böhmermann und der bildundtonfabrik angekündigt: Am 14. Dezember zeigt man um 23:15 Uhr im Hauptprogramm "Böhmermanns perfekte Weihnachten". Zuerst hatte die "Goldene Kamera" über die geplante Sendung berichtet. In einer halben Stunde sollen die Zuschauer dann das erleben, was Weihnachten so "kompliziert, so unvergleichlich und so komisch macht".

Im Mittelpunkt von "Böhmermanns perfekte Weihnachten" stehen mehrere Protagonisten: Eine junge Familie mit zwei Kindern und einem viel zu großen Weihnachtsbaum, die die einsame Oma zum Weihnachtsessen bittet. Vier Singles, die versuchen aufkommende Weihnachtsgefühle mit Moscow Mule zu bekämpfen. Zwei einsame Nerds vor dem PC, ein junges Pärchen, das zum ersten Mal zusammen feiert. Dazu noch eine türkische Familie, die mit dem ganzen Fest nichts zu tun hat und der Postbote, der mit seinen Paketen durch den Heiligen Abend hetzt.

Als Böhmermann seinen Vertrag mit dem ZDF vor rund einem Jahr verlängerte, erklärte Programmdirektor Norbert Himmler, man wolle mit dem Moderator auch Formate neben dem "Neo Magazin Royale" umsetzen. "Young Böhmermann" war nur das letzte Beispiel, im Juni war Böhmermann auch als "Struwwelpeter" zu sehen. Am kommenden Freitag, den 2. November, ist zudem eine weitere Ausgabe von "Lass dich überwachen - Die Prism-is-a-Dancer-Show" zu sehen. Neben der Ausstrahlung im ZDF wird "Böhmermanns perfekte Weihnachten" auch bei ZDFneo zu sehen sein, dort aber erst am 20. Dezember ab Mitternacht.

