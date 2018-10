Rettung für insolventes Rhein-Neckar-Fernsehen in Sicht

© RNF

Der nach dem Verlust des RTL-Regionalfensters insolvent gegangene Mannheimer Regionalsender Rhein-Neckar-Fernsehehen hat einen Investor gefunden: Die Dr. Haas Mediengruppe, die auch den "Mannheimer Morgen" herausbringt



29.10.2018 - 15:33 Uhr von Uwe Mantel 29.10.2018 - 15:33 Uhr

Für das Rhein-Neckar-Fernsehen, das im vergangenen Jahr nach dem Verlust der Lizenz für das RTL-Regionalfenster Insolvenz anmelden musste, zeichnet sich eine Lösung ab: Die Dr. Haas Mediengruppe hat angekündigt, sämtliche Anteile des bisherigen Alleingesellschafters Bert Siegelmann zu übernehmen und das Unternehmen in verschlankter Form fortzuführen. Die Dr. Haas Mediengruppe bringt unter anderem den "Mannheimer Morgen" heraus und hatte das "Rhein Neckar Fernsehen" 1986 einst auch gegründet, ehe es 1994 an den Mitbegründer und damaligen Chefredakteur Bert Siegelmann verkauft worden war.

Ohne Einschnitte geht die Rettung des ältesten Regionalsenders des Landes natürlich nicht über die Bühne: Sanierungskonzept und Insolvenzplan sehen neben einem Gläubigerverzicht auch einen Abbau von elf Stellen bis Ende Januar 2019 vor. Die Fortführung des Sendebetriebs soll trotzdem mit den verbleibenden 30 Arbeitsplätzen sichergestellt werden. Auch sollen wie bislang Dienstleistungen im Bereich Video- und Eventproduktion angeboten werden.

"Die Grundlage für den Erhalt der Leistungsfähigkeit haben wir bereits seit 2016 mit einem umfassenden Innovationsprozess geschaffen“, sagt Ralph Kühnl, der RNF nach dem Ausscheiden von Bert Siegelmann als alleiniger Geschäftsführer vorstehen soll. "Mit Blick auf die Herausforderungen für alle Mediengattungen ist eine gemeinsame Zukunft mit der Dr. Haas Mediengruppe ein guter Weg für RNF. RNF als das lizenzierte, tagesaktuelle Fernsehen für die Metropolregion Rhein-Neckar wird so seinen Informationsauftrag nach über 32 Sendejahren seit Gründung auch weiter nachkommen können", kommentiert Bert Siegelmann, der dem Unternehmen als Berater verbunden bleibt.

"Die Dr. Haas Mediengruppe ist davon überzeugt, dass die Metropolregion auch weiterhin ein journalistisch anspruchsvolles Medienangebot in Zeiten von Fake News und Social Media benötigt", so Dr. Björn Jansen, Sprecher der Dr. Haas Geschäftsführung. "Mit unserem Engagement bei RNF wollen wir dazu beitragen, dieses Angebot zu erhalten und in der Zukunft noch weiter auszubauen. Gleichzeitig bietet der Einstieg bei RNF der Haas Mediengruppe die Chance, ihre Aktivitäten in der Metropolregion sowohl im Medienangebot als auch im mediennahen Dienstleistungssegment deutlich zu erweitern." Bis Ende des Jahres soll das Insolvenzverfahren abgeschlossen werden.

