Sportchef Pit Gottschalk verlässt Funke Mediengruppe

Die Funke Mediengruppe verliert nach drei Jahren ihren Sport-Chefredakteur Pit Gottschalk, der sich künftig neuen Aufgaben widmen will. Auch im TV war Gottschalk das prägende Sport-Gesicht von Funke. Einen Nachfolger hat der Verlag bereits gefunden.



29.10.2018 - 15:41 Uhr von Timo Niemeier 29.10.2018 - 15:41 Uhr

Pit Gottschalk wird die Funke Mediengruppe Ende dieses Jahres verlassen, das hat das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung angekündigt. Gottschalk arbeitete seit Anfang 2016 als Sport-Chefredakteur bei Funke und baute in dieser Funktion das sogenannte Kompetenzzentrum Sport auf. Nach drei Jahren verlässt Gottschalk Funke damit schon wieder. Künftig will er sich neuen Aufgaben widmen - wohin genau es den Journalisten verschlägt, ist noch nicht bekannt. Gottschalk war auch das Funke-Gesicht im Fernsehen, wenn es um Sport ging. So war er unter anderem immer mal wieder im "Doppelpass" von Sport1 als Experte zu sehen.

"Pit Gottschalk hat drei Jahre hervorragende Projektarbeit geleistet und eine Redaktion neu aufgestellt, die in der Sportwelt und besonders im professionellen Fußball exzellent vernetzt ist", sagt Ove Saffe, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe. Gottschalk selbst sagt zu seinem Abgang, dass er eine "Top-Sportredaktion" hinterlasse, er freue sich auf neue Projekte und Aufgaben. Als Autor soll Gottschalk weiterhin für die Mediengruppe tätig sein. Vor seiner Karriere bei Funke war er unter anderem Chefredakteur bei der "Sport-Bild" sowie Sportchef von "Welt" und "Welt am Sonntag".

Einen Nachfolger für den scheidenden Sport-Chefredakteur hat Funke bereits gefunden, diesen Job wird künftig Peter Müller übernehmen. Der 58-Jährige ist seit 2016 leitender Redakteur im Sport-Bereich von Funke und berichtete als Reporter unter anderem von vier Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Begonnen hat er seine Karriere als Volontär der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung ("WAZ") im Jahr 1982. Danach folgten Stationen in lokalen und überregionalen Sportredaktionen bei der "WAZ".

