ProSiebenSat.1 löst Frischeversprechen im Oktober ein

ProSieben-Chef Daniel Rosemann hat im Sommer das Versprechen abgegeben, den Anteil an Erstausstrahlungen in dieser Saison deutlich zu erhöhen - und tatsächlich zeigten die Sender der Gruppe im Oktober weniger Wiederholungen als 2017



31.10.2018 - 15:23 Uhr von Uwe Mantel 31.10.2018 - 15:23 Uhr

Bei der Vorstellung der Pläne für die neue Saison sandten die Verantwortlichen von ProSiebenSat.1 vor allem eine Botschaft aus: Wir haben verstanden - verstanden, dass die Zeit, in der man sich vergleichsweise bequem und kostengünstig mit zugekauften US-Inhalten selbst in Wiederholungen durchs Jahr mogeln konnte, inzwischen vorbei sind. ProSieben-Chef Daniel Rosemann kündigte eine deutliche Erhöhung der Erstausstrahlungsquote in der Primetime in Aussicht, auch von den anderen Sendern der Gruppe war zu hören, dass man mehr investieren wird.

Zumindest im Oktober hat der Konzern schonmal Wort gehalten, wie die monatliche Erhebung unseres Frische-Index zeigt. Für diesen erheben wir den Anteil an frischem Programm (Erstausstrahlungen oder Free-TV-Premieren) am Abendprogramm (20:15 Uhr bis Mitternacht) der acht großen Sender. Die ersten beiden Plätze sicherten sich da auch im Oktober wieder Das Erste und das ZDF, der Privatsender mit den meisten Erstausstrahlungen war wieder RTL - doch ein genauerer Blick auf die Entwicklung der Zahlen zeigt die positive Entwicklung bei ProSiebenSat.1.

Sat.1 etwa lag mit einem Frische-Anteil von 69 Prozent diesmal nur noch knapp hinter RTL und konnte den Frische-Anteil im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozentpunkte steigern. Bei ProSieben fiel der Wiederholungsanteil zwar höher aus, auch hier ging es im Vorjahresvergleich aber um zehn Prozentpunkte auf 56 Prozent nach oben. kabel eins legte sogar um 13 Prozentpunkte auf nun 31 Prozent zu, belegt damit aber noch immer den letzten Rang, weil hier der Anteil älterer Filme weiterhin hoch ist - was aber ja auch seit jeher zum Markenkern des Senders ("Die besten Filme aller Zeiten") gehört. Ob sich diese geringere Wiederholungs-Rate auch in höheren Quoten wiederspiegelt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Eine Analyse dazu folgt wie immer am Monatsersten.

DWDL.de-Frische-Index - Oktober 2018



FIX-Punkte

Oktober 2018

Vergleich

zum Vormonat Vergleich

zum Oktober 2017

ZDF

89 von 100

+8

+5

Das Erste

87 von 100

+7

+5

RTL

73 von 100

+4

-4

Sat.1

69 von 100

+8

+12 Vox

57 von 100

-4

+1

ProSieben

56 von 100 +9

+10

RTL II

43 von 100

-3

-16 kabel eins

31 von 100

-5 +13

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.

