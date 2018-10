ProSieben lässt den "Disney Day" wieder aufleben

© ProSieben

Wenige Wochen vor Weihnachten will ProSieben wieder einmal den "Disney Day" feiern. Nach einer Pause kehrt der Programm-Schwerpunkt zurück. Im Mittelpunkt steht am Abend die Free-TV-Premiere von "The Jungle Book".



30.10.2018 - 11:16 Uhr von Alexander Krei 30.10.2018 - 11:16 Uhr

Der zweite Adventssonntag wird in diesem Jahr bei ProSieben ganz im Zeichen von Disney stehen. Am 9. Dezember wird der Sender zum fünften Mal den "Disney Day" ausrufen und schon in den Morgenstunden mit der Sonderprogrammierung beginnen, die schließlich mit der Free-TV-Premiere des Klassiker-Remakes "The Jungle Book" um 20:15 Uhr endet. Zuvor gibt es den ganzen Tag über Filme wie "Verwünscht", "Rapunzel - Neu verföhnt", "Die Monster AG" und "Fluch der Karibik" zu sehen.

"Mit dem Disney Day macht ProSieben den zweiten Advent zum Familien-Fernsehtag", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Diese Programmierung steht für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Walt Disney Company und ProSieben. Ich freue mich, dass wir nach einer kleinen Pause wieder den Disney Day auf ProSieben feiern können."

Bernhard Glöggler, Vice President Disney Media Distribution, The Walt Disney Company GSA: "Wir freuen uns sehr, mit dem Disney Day die Kooperation zwischen den beiden großen Entertainment-Marken ProSieben und Disney wieder aufleben zu lassen und der großen Disney-Fangemeinde die ganze Bandbreite an Unterhaltung, von Animation bis hin zu neuester Live-Action, in der Vorweihnachtszeit bieten zu können."

Zwischen den Filmen zeigt ProSieben am Disney Day auch diverse Specials und Kurzfilme sowie Making-ofs zu den Neuverfilmungen von "Mary Poppins Rückkehr" und "Ralph reichts 2: Chaos im Netz".

