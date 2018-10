"heute+" schraubt mit Verzögerung an seinem Livestream

© ZDF

Die ZDF-Nachrichtensendung "heute+" vollzieht nun doch noch die eigentlich schon für 2017 angekündigten Änderungen beim Livestream. Dieser wird künftig deutlich früher zu sehen sein, außerdem setzt man dort nur noch auf ein Thema.



30.10.2018 - 14:19 Uhr von Timo Niemeier 30.10.2018 - 14:19 Uhr

Bereits im Mai 2017 hat Elmar Theveßen, stellvertretender Chefredakteur und Leiter der Hauptredaktion Aktuelles, gegenüber DWDL.de Änderungen am "heute+"-Livestream in Aussicht gestellt. Damals hieß es, die Änderungen sollten in der zweiten Jahreshälfte (2017) passieren. Daraus ist bekanntlich nichts geworden - mit etwas Verzögerungen werden die Veränderungen nun aber doch noch umgesetzt.

So hat das Team von "heute+" nun angekündigt, dass der Livestream künftig nicht mehr um 23, sondern bereits um 20:30 Uhr zu sehen sein wird. Anders als bislang werden sich Daniel Bröckerhoff und Hanna Zimmermann dann zudem einem bestimmten Thema des Tages widmen. Man wollte sich künftig mehr Zeit nehmen, um ein Thema zu beleuchten - dafür wollen die beiden mit ZDF-Korrespondenten auf der ganzen Welt sprechen, Experten ins Studio einladen und auch die User mit einbinden.

Die Livestream-Sendung kommt außerdem aus einem neuen Studio daher, das deutlich professioneller aussieht als der bisherige Platz, an dem die Streams realisiert wurden. Es befindet sich mitten in der Redaktion. Den Livestream gibt es künftig immer dienstags und donnerstags zu sehen. Sollte es aktuelle Anlässe geben, wolle man aber auch öfters online gehen, verspricht das Team.

"Wir haben festgestellt, dass 23 Uhr nicht die optimale Zeit ist, um Menschen zu erreichen - sei es über die sozialen Medien oder unsere Webseite", sagte Elmar Theveßen vor rund eineinhalb Jahren im Gespräch mit DWDL.de. Zum neuen Studio erklärte Theveßen damals: "Der Platz soll weiterhin Arbeitsatmosphäre versprühen, wir wollen ihn aber auch ein bisschen professioneller machen."

PREMIERE! Wir haben unseren Stream für euch renoviert, ein Studio in unsere Redaktion gezimmert und sind jetzt ganz aufgeregt, wie ihr das findet. Heute Abend um 20.30 Uhr geht’s los. Seid ihr dabei? pic.twitter.com/ofN0YznNf1 — ZDF heuteplus (@heuteplus) 30. Oktober 2018

Teilen