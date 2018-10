Neue Dokureihe: RTL setzt dienstags wieder auf Bessin

© MG RTL D

Nachdem RTL im Sommer gute Erfahrungen damit machte, am Dienstagabend auf Fiction zu verzichten, unternimmt der Sender demnächst mit dem "Arm-Reich-Experiment" den nächsten Versuch. Auch hier ist wieder Ilka Bessin mit an Bord.



30.10.2018 - 15:16 Uhr von Alexander Krei 30.10.2018 - 15:16 Uhr

Weil es derzeit an noch Serien-Nachschub mangelt, wird RTL demnächst den Wiederholungs-Reigen von "Der Lehrer" beenden und und sich wieder mit Factual-Formaten behelfen. So startet am 27. November um 20:15 Uhr die zunächst auf zwei Folgen angelegte Dokusoap "Das Arm-Reich-Experiment", für die der Sender Ilka Bessin als Moderatorin gewinnen konnte.

In der Produktion von megaherz tauchen je eine reiche und eine arme Familie für einige Tage in das Leben der anderen ein. Sie wohnen in deren Haus und leben deren Alltag. In der anschließenden Talkrunde werden Ausschnitte aus der Doku mit allen Beteiligten diskutiert. "Das Arm-Reich-Experiment" erinnert ein wenig an das Format "Reich trifft Arm", das RTL im Sommer am späten Abend gezeigt hat, aber auch an das Sat.1-Format "Plötzlich arm, plötzlich reich", das seinen Ursprung in Großbritannien hat.

Bessin war im Sommer bereits in zwei Doku-Formaten zu sehen, die RTL ebenfalls am Dienstagabend testete. Insbesondere "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" erwies sich mit durchschnittlich fast 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe als voller Erfolg. Eine Fortsetzung der Sendung, in der neben Ilka Bessin auch der ehemalige Bürgermeister von Berlin-Neukölln Heinz Buschkowsky und der Gründungsexperte Felix Thönnessen mitwirken, ist bereits bestellt worden.

Wer noch einmal die erste "Zahltag"-Staffel sehen möchte, kann dies übrigens ab dem 27. November tun. Im Anschluss an "Das Arm-Reich-Experiment" wird RTL ab 22:15 Uhr die ersten drei Folgen wiederholen.

