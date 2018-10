RTL lädt zum "Ninja Warrior"-Nationen-Special

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Ende November nimmt RTL eine "Ninja Warrior"-Ausgabe ins Programm, in dem Athleten aus verschiedenen Nationen gegeneinander antreten. Am gleichen Abend läuft übrigens auch die zweite Ausgabe von "Buschi vs. Köppen".



30.10.2018 - 15:14 Uhr von Timo Niemeier 30.10.2018 - 15:14 Uhr

Am 16. November steht das Finale der aktuellen "Ninja Warrior Germany"-Staffel an, eine Woche später zeigt RTL auf dem gleichen Sendeplatz am Freitagabend ein Promi-Special seiner Show (DWDL.de berichtete). Nur zwei Tage nach der Promi-Ausgabe gibt es noch eine Sonderausgabe zu sehen, dann schickt RTL Athleten aus vier Nationen in den "Ninja Warrior"-Parcours.

Anders als bei den regulären Ausgaben und dem Promi-Special wird "Ninja Warrior Germany - 4 Nationen Special" aber nicht freitags, sondern am Sonntagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Die Sendung läuft am 25. November ab 20:15 Uhr. Dort testete RTL die Show 2017 schon einmal, damals lief es aufgrund der stärkeren Konkurrenz aber schlechter als sonst. Nun also der Versuch, mit dem Special auf dem wohl vielleicht am härtesten umkämpften Sendeplatz der Woche zu punkten.

In dem Special schickt RTL jeweils acht Athleten der "Ninja Warrior"-Shows aus Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland in den Parcours. In drei Runden müssen sie gegeneinander antreten. Am Ende darf sich ein Athlet der zwei besten Teams im Finale beweisen. An der Show teilnehmen werden unter anderem einige "Last Man Standings", also die Kandidaten, die in ihren jeweiligen Ländern in der Show am weitesten gekommen waren. Moderiert wird das Special wie gehabt von Frank Buschmann und Jan Köppen, als Reporterin agiert Laura Wontorra.

Am gleichen Abend zeigt RTL ab 23 Uhr darüber hinaus die zweite Ausgabe von "Buschi vs. Köppen". Zum Auftakt lief es im November 2017 mit 1,5 Millionen Zuschauern und 9,2 Prozent Marktanteil nicht nach Plan, damals zeigte RTL das Format mittwochs zur besten Sendezeit. Die Verschiebung auf den späten Sendeplatz wirkt also wie eine Degradierung, das Format könnte aber von der Zugkraft von "Ninja Warrior" profitieren. In der neuen Ausgabe begeben sich Frank Buschmann und Jan Köppen nach Rio de Janeiro. Dort warten landestypische Aufgaben auf die beiden. Unterstützung bekommt Buschmann von Joachim Llambi, Jan Köppen hofft, dass ihn Giovanni Zarrella zum Sieg verhilft. Produziert wird "Buschi vs. Köppen" von Endemol Shine Germany.

