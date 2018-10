Mockridges "Fang-Freitag" läuft Anfang Dezember in Sat.1

© Sat.1/Boris Breuer

Sat.1 macht Fangen zum großen Show-Event und hat für den "Fang-Freitag" nun auch einen Ausstrahlungstermin gefunden. Anfang Dezember gibt es die Sendung zum ersten Mal zu sehen. Luke Mockridge spielt mit und produziert.



31.10.2018 - 12:03 Uhr von Alexander Krei 31.10.2018 - 12:03 Uhr

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Luke Mockridge und Sat.1 an einer neuen Event-Show für die Primetime arbeiten (DWDL.de berichtete). Der Titel: "Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag". Jetzt steht auch fest, wann die Show ihre Premiere feiern wird: Die erste Ausgabe gibt es am Freitag, den 7. Dezember um 20:15 Uhr zu sehen. Dann will der Sender das Kinderspiel so aufmotzen, dass ein echter sportlicher Wettbewerb entsteht.

In der Sendung gilt es insgesamt acht Spielrunden in verschiedenen Fang-Disziplinen zu absolvieren, ehe der Gesamtsieger feststeht. Dabei verspricht Sat.1 spektakuläre Hindernis-Flächen, Fangen an der Hauswand entlang über draußen über Container hinweg. Die Idee zur Show kam von Mockridge selbst - als Moderator wird er allerdings nicht fungieren. Wer diese Rolle übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Dafür steht schon fest, dass Luke Mockridge die neue Sat.1-Sendung mit Lucky Pics, einem Joint Venture mit Brainpool, selbst produzieren wird. "Ich hab' große Lust auf die Herausforderung 'Event-Show'", sagte der Comedian kürzlich.

