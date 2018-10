Kofler und Williams investieren nicht mehr zusammen

© Vox/Bernd-Michael Maurer

Georg Kofler und Judith Williams werden künftig nicht mehr gemeinsam in Start-Ups investieren, die Vox-"Löwen" haben sich auf ein Ende ihrer Zusammenarbeit verständigt. Auswirkungen auf die Vox-Show hat das aber vorerst nicht.



31.10.2018 - 13:58 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2018 - 13:58 Uhr

Weil Judith Williams im vergangenen Jahr krankheitsbedingt bei einigen Ausgaben von "Die Höhle der Löwen" fehlte, sprang kurzerhand Georg Kofler ein. Das passte vor allem deshalb zusammen, weil beide bereits 2016 ein Joint Venture für gemeinsame Investitionen gründeten. Auch in der aktuellen Staffel sind die beiden abwechselnd in der Vox-Show zu sehen. Künftig werden sie aber nicht mehr gemeinsam investieren.

"Wir haben festgestellt, dass wir uns beide in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln wollen. Wir haben deshalb beschlossen, künftig als Unternehmer wieder getrennte Wege zu gehen", erklärten Kofler und Williams gegenüber der "Bild". Für die Spannung in der Vox-Sendung, so Kofler weiter, sei es ohnehin spannender, wenn jeder Löwe eigenständig verhandeln und um seine Interessen kämpfen könne. Auf die Sendung selbst hat die geschäftliche Trennung von Kofler und Williams keine Auswirkungen, die Folgen der aktuellen Staffel sind ohnehin längst abgedreht. Welche Löwen in der nächste Staffel 2019 zu sehen sein werden, steht unterdessen noch gar nicht fest. "Wir führen mit allen 6 Investoren Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit und geben rechtzeitig bekannt, wer dabei ist", heißt es dazu vom Sender.

