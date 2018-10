Mehr Bewegtbild: "Bild" macht Doku-Reihe über HSV-Profi

© Bild

Schon seit mehreren Wochen setzt "Bild" im Netz verstärkt auf Videoinhalte. Nach Doku-Reihen über Wolfgang Bosbach oder Clans in Berlin versucht man sich nun an einer Doku über den HSV-Star Pierre-Michel Lasogga und seine Familie.



Springer baut das Bewegtbild-Angebot von "Bild" weiter aus und hat am Mittwoch eine mehrteilige Fußball-Dokumentation "Die Lasoggas - Eine fast normale Fußball-Familie" gestartet. Die Eigenproduktion will in vier Folgen jeweils rund zehn Minuten lang Einblicke in das Leben und die schillernde Familie von HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga geben. Anschauen können sie jedoch nur Kunden von "Bild Plus".

Für die Reihe haben die Reporter Michael Manske und Kevin Kraft den Profi ein Jahr lang unter anderem in seiner Heimat Marl, bei Leeds United und in Hamburg begleitet, wohin er zum Start der neuen Bundesliga-Saison zurückkehrte. Zu Wort kommen aber auch Lasoggas Mutter Kerstin, die zugleich als seine Beraterin fungiert, sowie seine Freundin Sally und seine Geschwister.

"Meine Familie ist vielleicht etwas bekloppt, aber herzlich. Wir verstellen uns in der Serie nicht, sondern zeigen uns so, wie wir sind, und dazu stehe ich vollkommen", sagte Pierre-Michel Lasogga über das ungewöhnliche Projekt. "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt: "Hochwertig produzierte, exklusive Videoangebote unterstreichen unsere Bewegtbildstrategie für 'Bild Plus' und kommen bei unseren Kunden gut an. In Zusammenarbeit mit Pierre-Michel Lasogga zeigen wir nun ein neues Highlight."

"Die Lasoggas" ist offenbar Teil einer größer angelegten Strategie, denn zuletzt hatte "Bild" vermehrt mit Video-Projekten experimentiert. Erst vor wenigen Tagen zeigte man bei "Bild Plus" die dreiteilige Dokumentation "Clans von Berlin", in der es um den Aufstieg arabischer Großfamilien ging. Zuvor produzierte man außerdem eine mehrteilige Reihe über den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach.

